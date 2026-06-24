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Sube precio del huevo, chile serrano, limón, aguacate y cebolla

Bajan el chile poblano y tomate en el martes de mercado

José García/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, subió esta semana al pasar de 39 a 53 pesos la más barata.

El chile poblano redujo su valor al pasar de 55 a 50 pesos el kilo.

En cuanto al limón, pasó de 30 a 42 pesos el kilo, mientras que el chile serrano subió de 29 a 30 pesos el kilo, el chile jalapeño repitió a 29 pesos el kilo.

Respecto al tomate, pasó de 20 a 18 pesos el kilo, la papa morena sigue a 10 pesos por kilo y, la papa blanca, también repite a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, pasó de 14 a 17 pesos el kilo y, el aguacate, escaló de 75 a 77 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña pasó de 20 a 29 pesos el kilo.

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