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Rompe Bruno Fernandes histórico récord de asistencias en Liga Premier

Mediocampista portugués superó marcas establecidas previamente por Thierry Henry y Kevin De Bruyne

Bruno Fernandes del Manchester United juega con su hija tras el encuentro ante el Nottingham Forest en la Liga Premier el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
AP

BRIGHTON, Inglaterra.- Bruno Fernandes batió el récord de más asistencias en una sola campaña de la Liga Premier

Con su asistencia a Patrick Dorgu para que el United abriera el marcador contra el Brighton el domingo, Fernandes llegó a 21 asistencias, con lo que desempató la marca de 20 que sostenían la leyenda del Arsenal Thierry Henry (2002-03) y la estrella del Manchester City Kevin De Bruyne (2019-20).

Los periodistas de fútbol en Inglaterra eligieron a Fernandes como futbolista del año hace dos semanas.

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