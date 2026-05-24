Continúa ISSSTE vacunación hasta el 31 de mayo

Los módulos permanentes de vacunación continúan operando dentro de la unidad médica de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. [Iván Zertuche/Líder Web]

Los módulos permanentes de vacunación continúan operando dentro de la unidad médica de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- La campaña de vacunación impulsada por el Hospital Agosto 12 del ISSSTE continúa activa con el objetivo de acercar distintos servicios de salud preventiva a la ciudadanía.

La doctora Priscila Pulido, encargada de Epidemiología de la unidad médica, informó que se instaló un módulo especial a las afueras de la clínica para aplicar vacunas tanto a niños como adultos, además de ofrecer otros servicios médicos gratuitos.

“Queremos darle un impulso a la campaña y recordarles a las personas que las vacunas están disponibles para todos, no importa si cuentan con seguro, bienestar o alguna otra institución, aquí aceptamos a toda la población”, expresó la doctora Priscila Pulido.

El personal de salud aplicó vacunas contra sarampión, tétanos y hepatitis para adultos, mientras que para los menores se ofrecieron todas las dosis correspondientes al esquema básico de vacunación.

Así mismo se habilitaron módulos de orientación dental y detección oportuna de enfermedades mediante pruebas de glucosa, presión arterial y hepatitis C, con atención abierta hasta las seis de la tarde.

La doctora explicó que la campaña de vacunación, que inicialmente estaba programada del 25 de abril al 2 de mayo, fue extendida hasta el 31 de mayo debido a la respuesta de la población, ya que hasta el momento, indicó que han logrado aplicar entre 400 y 500 vacunas, por lo que continuarán trabajando durante el resto del mes para reforzar la prevención de enfermedades entre la comunidad.

Para concluir dijo, que los módulos permanentes de vacunación continúan operando dentro de la unidad médica de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde.

Así mismo precisó que cada miércoles se instala un módulo fijo de vacunación en la tienda SuperISSSTE, reiterando que los servicios están dirigidos a toda la población, sin importar su derechohabiencia.