Vinculan a proceso a militar acusado de feminicidio

Nuevo Laredo, Tam.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Agente del Ministerio Público obtuvo vinculación a proceso en contra de Rubén “S”, por el delito de Feminicidio.

Un Juez de Control emitió la resolución después de que el Representante Social presentara datos de prueba que acreditan la probable participación del imputado en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de junio del presente año, en un inmueble de la colonia La Paz, de esta ciudad.

La autoridad judicial, a petición del Agente del Ministerio Público impuso medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada y concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de no dejar impunes los delitos que atentan contra la vida y seguridad de las mujeres tamaulipecas.