Goza Nuevo Laredo de un sindicalismo moderno, cercano y efectivo: Roberto Flores

En la conmemoración del Día del Trabajo, el líder obrero llamó a trabajadores de otras empresas a integrarse y les ofreció representación digna y efectiva

Roberto Celestino Flores Huerta invitó a trabajadores de otras empresas a integrarse a este proyecto sindical, asegurando que las puertas están abiertas para quienes busquen representación digna y efectiva. [Cortesía]

Roberto Celestino Flores Huerta invitó a trabajadores de otras empresas a integrarse a este proyecto sindical, asegurando que las puertas están abiertas para quienes busquen representación digna y efectiva. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, Tam.- En un ambiente de unidad y reconocimiento a la clase obrera, el Sindicato Local de Trabajadores de la Industria Maquiladora en Nuevo Laredo conmemoró el Día del Trabajo con una ceremonia en sus instalaciones, donde se destacó el papel fundamental de los trabajadores en el desarrollo de la región y se reiteró el compromiso de fortalecer un sindicalismo moderno, cercano y efectivo.

Durante el acto, el secretario general, Roberto Celestino Flores Huerta, subrayó que esta fecha representa la dignidad y la lucha histórica de los trabajadores, más allá de una simple conmemoración.

“No nací siendo líder, me forjé en las líneas de producción y gracias a mi amigo, líder y maestro, Luis Eduardo Martínez López, aprendí a negociar, pero sobre todo a representar con dignidad a cada uno de los compañeros de la industria maquiladora, por eso hoy puedo decir con toda certeza que estas manos que hoy dirigen, son las mismas que el día de ayer trabajaron en las líneas, y es el compromiso de estas manos cuidar y salvaguardar los derechos de los trabajadores”, indicó.

Mencionó que gracias a Dios y al apoyo indiscutible de su familia, ha podido dirigir su liderazgo con el compromiso de defender y salvaguardar los derechos laborales con justicia y cercanía.

Flores Huerta resaltó los avances alcanzados por la organización, entre ellos una alta participación y respaldo en las consultas laborales, así como el fortalecimiento del trabajo sindical a través de la unidad y la participación activa de delegados y trabajadores.

Asimismo, hizo un llamado a consolidar un modelo sindical transparente, humano y basado en el diálogo, que privilegie la colaboración para mejorar las condiciones laborales.

El dirigente también invitó a trabajadores de otras empresas a integrarse a este proyecto sindical, asegurando que las puertas están abiertas para quienes busquen representación digna y efectiva.

Reiteró que el objetivo es construir, de manera colectiva, un futuro más justo para la clase trabajadora.

Por su parte, el delegado César Alberto Elizondo, en representación de los trabajadores, recordó la lucha histórica del movimiento obrero que dio origen a derechos fundamentales como la jornada laboral de ocho horas.

“Hoy, es justo reconocer la disposición del nuevo liderazgo, todos hemos percibido el compromiso de Roberto Flores y todo su equipo de trabajo para implementar políticas laborales que se traducen en más beneficios para nosotros y para también sus familias, no son promesas, es trabajo constante, es gestión, es presencia y constancia”, señaló.

Reconoció el esfuerzo diario de quienes laboran en la industria maquiladora y expresó el orgullo de pertenecer a un sindicato que ha evolucionado hacia un modelo basado en el diálogo y la estabilidad laboral.

Destacó que actualmente los trabajadores cuentan con mejores condiciones, como salarios dignos, prestaciones superiores a la ley y un entorno de respeto, resultado del trabajo conjunto entre la base laboral y el liderazgo sindical.

También subrayó la importancia de mantener la unidad frente a intentos externos de división, señalando que la fortaleza del gremio radica en su organización y cohesión.

En representación del gobierno municipal, el secretario de Obras Públicas, Carlos Germán de Anda, reconoció la trayectoria del sindicato como una institución clave en la defensa de los derechos laborales en Nuevo Laredo.

Al evento asistieron integrantes del comité ejecutivo, delegados, trabajadores de distintas maquiladoras e invitados especiales, quienes reafirmaron su compromiso de seguir impulsando un sindicalismo fuerte, unido y orientado al bienestar de la clase obrera.