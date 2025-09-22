Sismo de magnitud 4,3 sacude área de la Bahía de San Francisco

ARCHIVO - El paisaje de San Francisco y el puente de la bahía se ven desde Berkeley, California, el 22 de diciembre de 2017. (AP Foto/Jeff Chiu, archivo)

ARCHIVO - El paisaje de San Francisco y el puente de la bahía se ven desde Berkeley, California, el 22 de diciembre de 2017. (AP Foto/Jeff Chiu, archivo)

BERKELEY, California, EE.UU. (AP) — Un sismo de magnitud 4,3 despertó a varias personas con una fuerte sacudida en el área de la Bahía de San Francisco la madrugada del lunes, y más de 22.000 personas aseguraron haberlo sentido, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El temblor ocurrió al este-sureste de Berkeley, informó el servicio. Sucedió poco antes de las 3:00 de la mañana, hora local.

Algunas personas publicaron en línea que habían sentido cómo sus casas se sacudían. Bay Area Rapid Transit (BART), el sistema de transporte metropolitano de la región, publicó en X que sus trenes estaban funcionando a velocidades reducidas al tiempo que completaban inspecciones de seguridad en las vías. Indicó a los pasajeros que esperaran retrasos de hasta 20 minutos en todo el sistema.

“Si bien el 911 registró un aumento de llamadas de personas que sintieron el sismo, no ha habido informes de heridos en San Francisco en este momento”, publicó el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad en X. El Departamento agregó que no ha recibido reportes de daños.

El alcalde de San Francisco, Dan Lurie, publicó en línea sobre el terremoto, diciendo que “las cuadrillas de emergencia están evaluando cualquier impacto en nuestra ciudad, y daremos una actualización más tarde hoy”.

“Las cosas se estaban sacudiendo en nuestra sala de redacción”, publicó Dave Clark, presentador de KTVU-TV. “Sorprendió a todos”.

Las estaciones de noticias reportaron que personas tan al sur como Salinas, a unos 161 kilómetros (100 millas) de Berkeley, lo sintieron.