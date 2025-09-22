Familia de soldado detenido por feminicidio difunde versión falsa de “desaparición” en redes sociales

Su familia pretende engañar a la ciudadanía al difundir en redes sociales que se encuentra “desaparecido”. #Feminicidio #JusticiaParaElla #VerdadNoMentiras #NoMásImpunidad #SoldadoDetenido #RegistroNacionalDeDetenciones #NuevoLaredo #Tamaulipas #NiUnaMenos #EngañoEnRedes #NoEstáDesaparecido #ExigenJusticia #VíctimasNoOlvidadas #TresHuerfanos #QueCaigaTodoElPesoDeLaLey

Nuevo Laredo, Tam .— Aunque existe constancia oficial de la detención del soldado Rubén Sánchez Pineda por el delito de feminicidio, su familia pretende engañar a la ciudadanía al difundir en redes sociales que se encuentra “desaparecido”.

A través de la página de Facebook “Todos somos uno, Ejército Mexicano somos todos” y del perfil de TikTok “TSUEJEMEXST”, los familiares publicaron mensajes solicitando apoyo para localizarlo, asegurando que no tienen información sobre su paradero desde hace tres días. Estas publicaciones fueron hechas hace menos de 20 horas, aunque la familia tiene conocimiento oficial de su detención y motivo del mismo.

En dichas publicaciones afirman que Sánchez Pineda fue visto por última vez tras participar en el desfile cívico-militar y que habría sido detenido en el hotel donde se alojaba. La familia al acudir ante las autoridades correspondientes, fueron informadas oficialmente sobre el motivo de la detención del soldado.

El Registro Nacional de Detenciones confirma que el soldado Rubén Sánchez Pineda fue arrestado el pasado 17 de septiembre a las 15:15 horas en un hotel ubicado en la calle González, entre Galeana y Ocampo. Posteriormente fue trasladado a las celdas de la Policía Investigadora en el edificio de Seguridad Pública, en la colonia La Fe.

Rubén Sánchez Pineda es 1:73 metros de estatura, complexión mediana, cara afilada, nariz afilada, boca mediana, labios delgados, cabello color negro, y al momento de su arresto vestía playera color negro, pantalón de mezclilla color azul y tenis de color negro.

El militar enfrenta cargos por el feminicidio de una mujer perpetrado en el hotel Cibeles, crimen que dejó en la orfandad a sus dos hijos, una niña de 10 años y un niño de 8 años: el feminicida de acuerdo al Código Penal de Tamaulipas en su artículo 337 bis enfrenta una sentencia de 40 a 60 años de cárcel.

Su familia exige se haga justicia y castigue al militar feminicida. Actualmente se encuentra a disposición de un juez local, de acuerdo con las autoridades competentes.

Fuentes militares confirmaron que existe pleno conocimiento sobre el motivo de la detención, aunque la familia del imputado busca presentar el caso como una desaparición para desviar la atención y generar apoyo social.

Las autoridades reiteraron que el proceso judicial seguirá su curso y que se garantizará justicia para la víctima y sus hijos.

#Feminicidio #JusticiaParaElla #VerdadNoMentiras #NoMásImpunidad #SoldadoDetenido #RegistroNacionalDeDetenciones #NuevoLaredo #Tamaulipas #NiUnaMenos #EngañoEnRedes #NoEstáDesaparecido #ExigenJusticia #VíctimasNoOlvidadas #TresHuerfanos #QueCaigaTodoElPesoDeLaLey