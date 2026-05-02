Impulsa Municipio bienestar femenino

Con clases gratuitas de step coreográfico en la Plaza de la Mujer

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo (INMUJER), estará realizando actividades gratuitas de Step Coreográfico en las instalaciones de la Plaza de la Mujer durante todos los sábados de mayo, en un horario de 8:00 a 9:00 de la mañana.

La actividad está dirigida a todas las mujeres de la comunidad que deseen participar. Las clases serán impartidas por la maestra Ingrid Cortés, Lic. en acondicionamiento físico y recreación, quien cuenta con gran experiencia en entrenamiento funcional especializado en mujeres.

El step coreográfico ofrece un entrenamiento cardiovascular integral que, al ritmo de la música, mejora la coordinación y facilita la quema de calorías, constituyendo una herramienta eficaz contra el estrés.

El propósito de este tipo de actividades es mejorar la calidad de vida de las mujeres y su bienestar integral, previniendo enfermedades, fomentando el autocuidado y reduciendo las brechas de género en salud.

Quienes estén interesadas en participar, pueden registrarse llenando el formulario correspondiente en la página de Facebook de INMUJER. Para mayor información, pueden comunicarse a los teléfonos 867 713 52 81 y 867 719 21 60.