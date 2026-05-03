Aprueba Cabildo condonación total de recargos del Predial en mayo

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, destacó que estos resultados reflejan la confianza de la ciudadanía

Carmen Lilia Canturosas destacó que estos resultados reflejan la confianza de la ciudadanía y el impacto de las estrategias implementadas para facilitar el cumplimiento fiscal. [Agencias]

Carmen Lilia Canturosas destacó que estos resultados reflejan la confianza de la ciudadanía y el impacto de las estrategias implementadas para facilitar el cumplimiento fiscal. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de continuar apoyando la economía de las familias y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad la implementación de un programa de condonación del 100% en recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial, aplicable durante el mes de mayo del ejercicio fiscal 2026.

Esta medida da continuidad a las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para incentivar a las y los contribuyentes a regularizar su situación, eliminando cargas adicionales que dificultan el pago, al tiempo que fortalece la recaudación y promueve una mayor participación ciudadana en el cumplimiento de sus contribuciones.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, destacó que estos resultados reflejan la confianza de la ciudadanía y el impacto de las estrategias implementadas para facilitar el cumplimiento fiscal.

“Seguimos generando condiciones que apoyen la economía familiar, pero también que fortalezcan la capacidad del gobierno para continuar transformando Nuevo Laredo con más obra pública y mejores servicios”, señaló.

Como resultado de este tipo de políticas, la ciudadanía ha mantenido una respuesta positiva en el pago del impuesto predial; el Gobierno Municipal registró un incremento del 29 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los recursos obtenidos a través del impuesto predial están destinados directamente a obra pública, garantizando que cada aportación se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad.

Adicionalmente, el municipio mantiene facilidades como convenios de pago en parcialidades y más de 17 módulos de atención distribuidos en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de acercar este servicio a la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de implementar políticas públicas que respalden a las familias, fortalezcan las finanzas municipales y contribuyan al desarrollo ordenado y sostenible de Nuevo Laredo.