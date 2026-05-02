Celebran miles de familias el Día del Niño

Nuevo Laredo, Tam.- Risas, juegos, colores y una gran energía familiar se hicieron presentes en el Parque Viveros, donde más de 30 mil asistentes se dieron cita para disfrutar del gran Festival del Día del Niño, organizado por el Sistema DIF Nuevo Laredo y el Gobierno Municipal, como parte del compromiso por brindar espacios de alegría, convivencia y momentos inolvidables a la niñez neolaredense.

En un ambiente totalmente festivo y gratuito, niñas y niños vivieron una experiencia única, rodeados de actividades diseñadas especialmente para estimular su creatividad, habilidades y desarrollo, convirtiendo cada rincón del parque en un espacio de diversión, aprendizaje y convivencia familiar.

Desde su llegada, las familias pudieron recorrer una gran variedad de módulos interactivos y áreas recreativas, donde destacaron los juegos mecánicos, brincolines, juegos de feria, videojuegos, juegos de mesa y juegos sensoriales, así como zonas dedicadas a los más pequeños con áreas de juegos maternales, pensadas para garantizar la diversión segura de todas las edades.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó este gran festejo junto a la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, quienes convivieron con las familias, recorrieron las instalaciones y saludaron a las niñas y niños que disfrutaban de cada una de las actividades.

“Cuando ponemos en el centro a nuestras niñas y niños, estamos sembrando el futuro de Nuevo Laredo; este festival no es solo una celebración, es un mensaje claro de que en este gobierno creemos en una infancia feliz, protegida y con oportunidades, y ver a miles de familias reunidas, sonriendo y conviviendo, nos confirma que vamos por el camino correcto; construyendo comunidad desde el corazón y con sentido social”, expresó la alcaldesa.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF, resaltó el trabajo realizado para hacer posible este evento que año con año reúne a familias de todos los sectores de Nuevo Laredo.

“En el DIF trabajamos con el corazón para cuidar cada detalle y ofrecer a nuestra niñez espacios de alegría, convivencia y bienestar. Ver sus sonrisas es el mejor resultado de este esfuerzo conjunto.”

El festival ofreció también una amplia gama de actividades creativas y lúdicas como dibujo, lotería, elaboración de slime, decoración de galletas, repostería infantil, así como espacios de salón de belleza, pintacaritas y cabello loco, donde los pequeños pudieron expresar su imaginación y personalidad en un ambiente alegre y colorido.

Uno de los grandes atractivos fue el paseo en los DIF Karts, que permitió a las niñas y niños vivir una experiencia diferente y emocionante, además de las áreas de dulces y dinámicas donde constantemente se entregaron premios, regalos y sorpresas, reconociendo la participación entusiasta de los asistentes.

El escenario principal se convirtió en el corazón del festival, donde familias enteras disfrutaron de un programa artístico lleno de música, baile y entretenimiento, con presentaciones como el Glam Girls Dance Team, Luilly el Payaso, el espectáculo de Beto y sus Amigos, Lara y Meñiques, Italian Brainrots y el show de Guerreras K-Pop, logrando que chicos y grandes cantaran, bailaran y se sumaran a la celebración.

Del mismo modo, personajes infantiles, botargas y animadores recorrieron el parque, regalando sonrisas, abrazos y momentos especiales que quedarán en la memoria de las familias, además de espacios destinados para la toma de fotografías del recuerdo.

Los asistentes también disfrutaron del Zoológico y Acuario gratis, donde se tuvo una afluencia de más de 4 mil 400 visitantes que además de apreciar las diferentes especies, pudieron participar en diferentes actividades e interacciones con algunos de los animales.

Como parte del enfoque integral del evento, también se instalaron módulos de atención médica, zonas de hidratación y un área especial de vacunación, reforzando la importancia del cuidado de la salud en la niñez, todo bajo un entorno seguro y organizado.

El Parque Viveros se transformó en un verdadero punto de encuentro familiar, donde la diversión se combinó con la seguridad, gracias a la participación coordinada del personal del DIF, su Voluntariado, diversas dependencias municipales, así como corporaciones de Protección Civil y Bomberos, quienes garantizaron en todo momento el bienestar de los asistentes.

Este festival es reflejo del compromiso del Sistema DIF y del Gobierno Municipal de seguir impulsando acciones que fortalezcan el tejido social, promuevan la unión familiar y coloquen en el centro a las niñas y los niños, generando espacios donde puedan crecer felices, seguros y rodeados de oportunidades.