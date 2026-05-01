Vuelca unidad militar en Carretera Aeropuerto y provoca cierre vial por más de dos horas

Nuevo Laredo, Tam.- Un accidente vehicular en el que estuvo involucrado personal militar generó el cierre total de la Carretera Aeropuerto, a la altura de la constructora Muralla, durante más de dos horas, afectando la movilidad de cientos de automovilistas y operadores de transporte de carga que transitaban por la zona.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando un convoy militar circulaba de sur a norte y ascendía el primero de los puentes ubicados en la carretera Aeropuerto. En ese punto, la patrulla Cheyenne modelo 2021 perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, número económico 0916335 volcó y quedó con las cuatro llantas hacia arriba, sin que se registrara impacto con otros vehículos.

Tras la volcadura, dos soldados resultaron lesionados. Uno de ellos fue trasladado al Hospital San José en una ambulancia de la SEDENA, mientras que el segundo, quien presentaba aparente lesión cervical y portaba un collarín, fue llevado en una patrulla de la Guardia Nacional para recibir atención médica.

Testigos en el lugar señalaron que, momentos antes de la volcadura, la unidad habría intentado realizar una maniobra de vuelta en “U” en una zona no habilitada para ello. Asimismo, algunas versiones refieren que el vehículo circulaba a velocidad elevada, lo que pudo haber contribuido a la pérdida de control.

Personal castrense procedió al cierre completo de la Carretera Aeropuerto en ambos sentidos, asumiéndose como autoridad vial, mientras realizaban maniobras para retirar la unidad volcada con una grúa y trasladarla al Cuartel Militar. Esta situación generó un congestionamiento vial y retrasos para quienes se dirigían a sus centros de trabajo o domicilios.

El cierre prolongado impactó de manera significativa la circulación en una de las principales arterias de la ciudad, utilizada tanto por tráfico local como por transporte de carga.

En el contexto de este hecho, ciudadanos denunciaron que los militares ponen en riesgo a otros automovilistas al circular a exceso de velocidad o la falta de respeto a señalamientos de tránsito, además durante la noche manejan con las luces apagadas. Especialistas en seguridad vial subrayan la importancia de que todos los usuarios de la vía, sin excepción, se apeguen a la normativa para reducir riesgos y garantizar la seguridad de la población.

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