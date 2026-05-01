Remonta Filadelfia y barre doble cartelera ante Gigantes con triunfos dramáticos

Kyle Schwarber de los Filis de Filadelfia se desliza para safe frente a Luis ArrÃ¡ez de los Gigantes de San Francisco en un doble en la quinta entrada del segundo juego de la doble cartelera el jueves 30 de abril del 2026. (AP Foto/Derik Hamilton)

Kyle Schwarber de los Filis de Filadelfia se desliza para safe frente a Luis ArrÃ¡ez de los Gigantes de San Francisco en un doble en la quinta entrada del segundo juego de la doble cartelera el jueves 30 de abril del 2026. (AP Foto/Derik Hamilton)

FILADELFIA.- Kyle Schwarber conectó un doble para empatar con dos outs en la novena entrada, Alec Bohm respondió con el guante y el bate en la décima, y los Filis de Filadelfia derrotaron el jueves 6-5 a los Gigantes de San Francisco para barrer su doble cartelera.

Filadelfia iba abajo en la novena entrada de ambos juegos antes de reaccionar para lograr dos victorias dejando en el terreno al rival el mismo día por primera vez desde el 24 de julio de 1998, un par de triunfos en 12 entradas contra los Marlins de Florida.

En el primer juego, Bryson Stott conectó un triple para empatar el juego con un out en la novena entrada y anotó la carrera de la victoria gracias a un sencillo dentro del cuadro con dos outs del novato Justin Crawford, lo que permitió a los Filis remontar para imponerse 3-2 a los Gigantes.

En la noche, Schwarber pegó un jonrón en la primera entrada de cada juego. Trea Turner disparó un cuadrangular abriendo el juego con el primer lanzamiento de Adrian Houser en el segundo encuentro, y Schwarber siguió con un batazo de 446 pies hacia el jardín derecho-central.

Jung Hoo Lee puso a San Francisco arriba 5-4 con un sencillo impulsor con dos outs en la parte alta de la novena contra el venezolano José Alvarado, pero el bateador emergente Brandon Marsh conectó un doble ante Keaton Winn para abrir la parte baja. Garrett Stubbs recibió base por bolas y Turner bateó para una doble matanza antes de que Schwarber, que se fue de 4-4 con dos carreras impulsadas y dos anotadas, pegara un doble al jardín derecho con un splitter en cuenta completa.