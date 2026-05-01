Celebran más de 30 mil familias el Día del Niño en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Miles de familias llenaron de vida el Parque Viveros durante el Festival del Día del Niño, organizado por el Sistema DIF y el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, donde más de 30 mil asistentes participaron en una jornada gratuita marcada por la alegría, la convivencia y el fortalecimiento del tejido social.

Con más de 20 módulos interactivos, shows en vivo, juegos mecánicos, además de la entrada gratuita al zoológico, acuario y la alberca municipal, niñas y niños disfrutaron actividades orientadas al juego, la creatividad y el desarrollo sensorial, en un ambiente festivo que consolidó este evento como uno de los más concurridos y exitosos de la ciudad, al que acudieron la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y la presidenta del DIF, Claudette Canturosas Villarreal, quienes recorrieron el lugar y convivieron con las familias.