Registra choque por alcance en Carretera Aeropuerto sin personas lesionadas

Autoridades atribuyen el percance a no guardar distancia; vehículos fueron asegurados para deslindar responsabilidades

Tras el accidente, las unidades fueron trasladadas al corralón municipal mientras ambas partes quedaron citadas ante la autoridad correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras el accidente, las unidades fueron trasladadas al corralón municipal mientras ambas partes quedaron citadas ante la autoridad correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque por alcance registrado sobre la Carretera Aeropuerto, en el cruce con la Carretera Nacional, movilizó a elementos de Tránsito y Vialidad, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el parte oficial, los hechos ocurrieron, cuando dos vehículos circulaban de poniente a oriente sobre la Carretera Aeropuerto.

En el percance participaron un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2024, conducido por Gerardo, de 30 años, y un Suzuki Ignis modelo 2019, manejado por Karen, de 33 años.

Según el reporte oficial el conductor del Aveo no respetó la distancia reglamentaria entre vehículos y terminó impactándose contra la parte posterior del Suzuki.

Karen señaló en su declaración que el vehículo que circulaba delante frenó, por lo que disminuyó la velocidad; sin embargo, el automóvil que venía detrás no alcanzó a detenerse y se produjo el impacto.

El dictamen del perito estableció que la colisión se debió a la falta de precaución del conductor señalado como responsable, además de conducir sin guardar la distancia adecuada, infringiendo artículos del Reglamento de Tránsito y Vialidad vigente en Nuevo Laredo.

El reporte oficial indica que ninguno de los involucrados resultó lesionado ni requirió hospitalización. Tras el accidente, las unidades fueron trasladadas al corralón municipal mientras ambas partes quedaron citadas ante la autoridad correspondiente para el seguimiento administrativo del caso.