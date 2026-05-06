Fortalece UTNL inserción laboral con Feria del Empleo y Estadías

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de entregar solicitudes y establecer contacto directo con representantes del sector productivo. [Agencias]

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de entregar solicitudes y establecer contacto directo con representantes del sector productivo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.– Con el objetivo de impulsar la inserción laboral de sus estudiantes y fortalecer su formación profesional, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) llevó a cabo una nueva edición de la Feria del Empleo y Estadías, realizada en el edificio de Vinculación de esta casa de estudios.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, compartió que participaron más de 300 estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de entregar solicitudes y establecer contacto directo con representantes del sector productivo, en busca de oportunidades de empleo de medio turno, así como espacios para la realización de estadías y servicio social.

Indicó que la Feria del Empleo contó con la participación de 16 empresas y organismos, entre los que destacaron COPARMEX, el Servicio Nacional del Empleo, la Aduana de Nuevo Laredo, Frio Express y PEPSI GEPP, entre otros grupos empresariales, quienes presentaron diversas vacantes y opciones de desarrollo profesional para las y los universitarios.

Enfatizó que este tipo de actividades, que se realizan de manera constante en la universidad, tienen como propósito facilitar que las y los jóvenes puedan combinar su formación académica con experiencia laboral real, fortaleciendo así sus competencias y oportunidades de crecimiento profesional.

Refirió que, una vez que concluyó la feria, las empresas participantes iniciarán el proceso de revisión de perfiles, para posteriormente contactar a aquellos aspirantes que cumplan con los requisitos deseados.

Destacó que la UTNL reafirma su compromiso de generar vínculos efectivos entre la formación académica y el sector productivo, contribuyendo al desarrollo profesional de sus estudiantes, en armonía con la visión del gobernador Américo Villarreal y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.