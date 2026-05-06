Obtiene la UAT el registro de nuevas patentes y diseños industriales

Ciudad Victoria, Tam.- Durante el último año, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) innovaciones orientadas hacia la salud pública y el medio ambiente, además de soluciones para la industria y la logística.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado informó que, actualmente, la UAT cuenta con un total de 21 registros en el IMPI, y que, durante 2025 se sumaron dos diseños industriales y tres patentes que garantizan la protección del conocimiento científico y tecnológico de los investigadores universitarios.

Señaló que los registros ante el IMPI fueron realizados por investigadores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán.

“Esto refleja el impulso a la innovación y la generación de conocimiento aplicado en nuestra Universidad”, destacó el rector al subrayar que su administración está enfocada en orientar la investigación con impacto en el desarrollo social y productivo de Tamaulipas.

En este sentido, durante 2025 el IMPI aprobó a la UAT la patente: “Diterpenos del tipo mulinano en el tratamiento de tuberculosis resistente a fármacos”, obtenida por una investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el área de la salud pública, en cotitularidad con personal investigador del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro de Investigación Científica de Yucatán y la Universidad de Antofagasta de la República de Chile.

Asimismo, dos patentes otorgadas a investigadores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, enfocadas en el medio ambiente y la recuperación de suelos: “Proceso de elaboración de polímeros naturales portadores de nutrientes orgánicos para uso en suelos” y “Proceso de activación química de carbón de origen vegetal para obtener un adsorbente de metales pesados”.

También, durante el último año, la UAT registró dos diseños industriales: el “Modelo industrial de tótem para señalética”, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, enfocado al mejoramiento de la atención visual en diversos espacios; y el “Modelo industrial de carretilla de carga con dos ruedas principales y una rueda auxiliar”, de la UAM Reynosa Aztlán, orientado a la seguridad y eficiencia en las operaciones de carga y transporte de materiales en las diversas ramas de la industria.