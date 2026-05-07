Provoca maniobra indebida choque en ángulo sin lesionados en Carretera Anáhuac

Peritaje atribuye responsabilidad a conductor del Focus; unidades fueron enviadas al corralón para trámite legal

De acuerdo con el parte oficial, los hechos ocurrieron alrededor, cuando dos vehículos circulaban de oriente a poniente sobre la Carretera Anáhuac. [Carlos Figueroa/Líder Web]

De acuerdo con el parte oficial, los hechos ocurrieron alrededor, cuando dos vehículos circulaban de oriente a poniente sobre la Carretera Anáhuac. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque en ángulo registrado la tarde del martes en el cruce de la Carretera Anáhuac y la calle Santa Juana movilizó a elementos de Tránsito y Vialidad, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el parte oficial, los hechos ocurrieron alrededor, cuando dos vehículos circulaban de oriente a poniente sobre la Carretera Anáhuac.

En el percance participaron un automóvil Ford Focus modelo 2009, conducido por José, de 35 años, y un Honda Accord modelo 2002, manejado por Miguel, de 21 años.

El reporte oficial establece que el conductor del Ford Focus intentó incorporarse para dar vuelta hacia la izquierda a la altura de la calle Santa Juana, pero no tomó su carril correspondiente, siendo impactado en la parte trasera lateral izquierda por el Honda Accord.

Miguel declaró ante la autoridad vial que circulaba sobre la Carretera Anáhuac con dirección al poniente cuando el vehículo Focus se atravesó de manera repentina para retornar, provocando el choque.

El dictamen del perito determinó que la colisión se originó por la falta de precaución del conductor del vehículo clasificado como número uno, además de no tomar el carril adecuado para efectuar la maniobra de vuelta a la izquierda, infringiendo disposiciones del Reglamento de Tránsito y Vialidad vigente en Nuevo Laredo.

El informe señala que ninguno de los conductores resultó lesionado ni requirió hospitalización. Tras el accidente, las unidades involucradas fueron trasladadas al corralón correspondiente para el seguimiento administrativo del caso.