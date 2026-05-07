Atienden bomberos incendio en casa abandonada tras reporte de vecinos

Siniestro no dejó personas lesionadas; inmueble era ocupado por indigente y se investigan causas del fuego

Los hechos ocurrieron en la cuadra 2611 de la calle Canales, entre las avenidas Reynosa y Galeana, hasta donde acudieron bomberos para controlar las llamas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Los hechos ocurrieron en la cuadra 2611 de la calle Canales, entre las avenidas Reynosa y Galeana, hasta donde acudieron bomberos para controlar las llamas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El incendio de una vivienda abandonada en el sector Centro de la ciudad movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este miércoles, luego de que vecinos reportaran la presencia de humo y fuego en el inmueble ubicado sobre la calle Canales.

Los hechos ocurrieron en la cuadra 2611 de la calle Canales, entre las avenidas Reynosa y Galeana, hasta donde acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a propiedades cercanas.

De acuerdo con versiones de residentes del sector, la vivienda era utilizada de manera frecuente por una persona en situación de calle. Presuntamente, el incendio habría iniciado luego de que dicha persona encendiera fuego en el interior del inmueble, aunque las causas exactas no fueron confirmadas oficialmente.

Al arribo de los cuerpos de emergencia, la casa ya se encontraba envuelta en llamas, por lo que los bomberos iniciaron las maniobras para sofocar el incendio. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.

Vecinos señalaron que la persona que habitualmente permanecía en el lugar no fue localizada durante las labores de emergencia, por lo que se desconoce su paradero.

Autoridades y elementos de auxilio permanecieron en el sitio realizando labores de enfriamiento e inspección para descartar riesgos adicionales en la zona.