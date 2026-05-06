Llegará ‘Presidencia Cerquita de Ti’ a la colonia Villas del Sol

Las familias tendrán la oportunidad de recibir atención directa a través de la audiencia ciudadana, donde podrán plantear sus necesidades y dar seguimiento a gestiones de manera personalizada. [Agencias]

Las familias tendrán la oportunidad de recibir atención directa a través de la audiencia ciudadana, donde podrán plantear sus necesidades y dar seguimiento a gestiones de manera personalizada. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a las y los habitantes de la colonia Villas del Sol y sectores cercanos a asistir a una nueva jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, donde podrán acceder de manera gratuita a múltiples servicios, trámites y apoyos sin necesidad de trasladarse a diferentes puntos de la ciudad.

Esta actividad, encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, se llevará a cabo el 7 de mayo, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las canchas ubicadas en la avenida Del Sol, entre Cometa y avenida Satélite.

Durante esta jornada, las familias tendrán la oportunidad de recibir atención directa a través de la audiencia ciudadana, donde podrán plantear sus necesidades y dar seguimiento a gestiones de manera personalizada.

Además, se contará con módulos de trámites y servicios donde podrán realizar reportes ciudadanos, denuncias, asesorías legales, convenios, expedición de documentos oficiales, así como inscripciones a programas sociales y talleres culturales y deportivos.

En el área de salud, las y los asistentes podrán aprovechar consultas médicas generales, atención nutricional y psicológica, así como servicios integrales para la mujer, además de los apoyos que brinda el DIF para el bienestar familiar.

También estará disponible el módulo del Distrito de Salud para el Bienestar V, donde se ofrecerán servicios como detección de glucosa, presión arterial y hemoglobina glucosilada, vacunación y pruebas rápidas de VIH, VDRL y hepatitis, contribuyendo a la prevención y cuidado de la salud.

Para quienes requieran realizar trámites oficiales, el Registro Civil del Estado brindará servicios de inscripciones, regularizaciones, cancelaciones y certificaciones, mientras que la Oficina Fiscal del Estado ofrecerá orientación sobre placas, licencias e impuestos estatales.

Adicionalmente, las y los asistentes podrán acceder al registro y entrega de apoyos alimentarios, así como tramitar la tarjeta de descuentos “Juntos lo Hacemos Posible”, que brinda beneficios en distintos servicios. Como parte de esta jornada integral, el Colegio de Notarios de Nuevo Laredo ofrecerá asesoría gratuita, facilitando orientación legal a quienes lo necesiten.

El Gobierno Municipal reitera la invitación a todas las familias de Villas del Sol para que aprovechen esta oportunidad, donde en un solo lugar podrán realizar trámites, recibir atención médica, asesoría y apoyos que contribuyen a mejorar su calidad de vida.