Acerca Municipio oportunidades laborales al poniente de Nuevo Laredo

A través de la Bolsa de Empleo Municipal, las y los asistentes establecieron contacto directo con empresas

Los solicitantes pudieron acceder a vacantes en sectores como comercio, servicios, transporte, industria maquiladora y agencias aduanales. [Agencias]

Los solicitantes pudieron acceder a vacantes en sectores como comercio, servicios, transporte, industria maquiladora y agencias aduanales. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una destacada participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, llevó a cabo con éxito una nueva jornada del programa “Empleo en tu Colonia” en el estacionamiento de Soriana Carrizo, acercando oportunidades laborales a decenas de familias y facilitando su vinculación directa con el sector productivo.

Desde temprana hora, se registró una constante afluencia de personas interesadas en integrarse al mercado laboral, quienes pudieron acceder a vacantes en sectores como comercio, servicios, transporte, industria maquiladora y agencias aduanales.

A través de la Bolsa de Empleo Municipal, las y los asistentes establecieron contacto directo con empresas, lo que permitió agilizar procesos de reclutamiento y brindar opciones reales, formales y accesibles de empleo.

Durante la jornada, las y los participantes destacaron la relevancia de este tipo de iniciativas, que acercan las oportunidades directamente a las colonias, reducen costos de traslado y ofrecen mayor certeza en la búsqueda laboral.

“Este tipo de jornadas son muy importantes, sobre todo en estos tiempos donde encontrar empleo puede ser complicado. Aquí tenemos la oportunidad de acercarnos directamente a las empresas y saber que las vacantes son reales”, expresó María Piñalicona.

También resaltó la confianza que brindan estos espacios: “Hoy en día hay mucha información falsa en internet sobre empleos, y venir aquí te da la seguridad de que estás aplicando a algo formal y serio”.

Por su parte, Alexander Martínez, quien acudió por primera vez, señaló que este tipo de programas facilitan el acceso al empleo, especialmente para quienes buscan opciones cercanas a su domicilio.

“Está muy bien que hagan estas jornadas, porque así ya sabes dónde hay trabajo y puedes venir directamente. Además, es más fácil porque lo traen cerca, y al verlo en redes puedes venir con confianza”, comentó.

En tanto, José Hernández destacó la importancia de estas acciones para la ciudadanía.

“Se agradece que se acerquen estos programas, porque muchas veces no sabemos a dónde acudir o no tenemos los medios para trasladarnos. Aquí podemos ver opciones y acercarnos con confianza”, mencionó, tras obtener información sobre una vacante de su interés.

El Gobierno Municipal continuará impulsando este tipo de estrategias, reafirmando su compromiso de ser un gobierno cercano, que escucha, atiende y genera resultados para la ciudadanía.