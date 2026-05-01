Santiago Nieto y la UAT fortalecen protección de la propiedad intelectual en Tamaulipas

Destacó que México debe consolidar un modelo económico basado en la ciencia, la tecnología y la innovación

Santiago Nieto Castillo impartió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas la conferencia “Protección de la Innovación y la Propiedad Intelectual”. [Agencias]

Santiago Nieto Castillo impartió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas la conferencia “Protección de la Innovación y la Propiedad Intelectual”. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Dr. Santiago Nieto Castillo, impartió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) la conferencia “Protección de la Innovación y la Propiedad Intelectual”, donde destacó que México debe consolidar un modelo económico basado en la ciencia, la tecnología y la innovación.

En este evento, llevado a cabo en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, con el fin de fortalecer la cultura de la innovación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico, el ponente subrayó que la propiedad intelectual constituye una herramienta estratégica fundamental para impulsar la competitividad y el desarrollo nacional.

Luego de la bienvenida que le brindó el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, ante la asistencia de estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, el Dr. Santiago Nieto agradeció la oportunidad de compartir a los jóvenes un tema de gran trascendencia para su formación profesional y de gran impacto para el país.

El funcionario federal destacó además el crecimiento que ha registrado Tamaulipas en solicitudes de patentes y registros de marcas, así como la participación de la UAT en proyectos relacionados con innovación, transferencia tecnológica y desarrollo regional.

Presentó un panorama sobre el estado de la innovación en México y América Latina, señalando retos que enfrenta el país, reconociendo el potencial de las instituciones de educación superior mexicanas en la generación de conocimiento.

Asimismo, abordó temas relacionados con la transferencia tecnológica, la protección de productos regionales mediante denominaciones de origen e indicaciones geográficas, así como el combate a la piratería y el fortalecimiento de políticas públicas para democratizar el acceso a la propiedad intelectual entre jóvenes, mujeres emprendedoras, comunidades indígenas y sectores productivos.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó la importancia de impulsar, entre las y los estudiantes, una cultura enfocada en el desarrollo de patentes y la creación de marcas, subrayando que la UAT continúa fortaleciendo los proyectos de investigación y el registro de propiedad intelectual generados por académicos y universitarios de distintas facultades.

Señaló que la Universidad participa en iniciativas relacionadas con productos emblemáticos de Tamaulipas, mediante proyectos impulsados por áreas como el CINOTAM, enfocados en la protección y el fortalecimiento de los desarrollos regionales.

Finalmente, reiteró que la UAT continuará impulsando espacios de formación académica, investigación y vinculación institucional que permitan fomentar la creatividad, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos con impacto económico y social.

En el evento se contó con la participación de la directora de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, Mónica Lorena Sánchez Limón, quien destacó el privilegio que representa para los estudiantes recibir al Dr. Santiago Nieto Castillo.

También estuvieron presentes, la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, Mariana Álvarez Quero; y el titular del COTACYT, Julio Martínez Burnes.

La actividad congregó a estudiantes, docentes, investigadores y autoridades universitarias en un espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre innovación y transferencia tecnológica. Al concluir la jornada, el rector Dámaso Anaya entregó un reconocimiento al Dr. Santiago Nieto Castillo por su participación en esta conferencia magistral.