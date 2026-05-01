Compiten familias de entrenadores en Derby de Kentucky con aspiraciones históricas

El entrenador Bill Mott observa una sesión de práctica en Churchill Downs antes del Derby de Kentucky el lunes 27 de abril del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)

El entrenador Bill Mott observa una sesión de práctica en Churchill Downs antes del Derby de Kentucky el lunes 27 de abril del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)

LOUSVILLE, Kentucky.- El venezolano Gustavo Delgado padre y su hijo trabajan tan bien juntos como entrenadores que el menor no se ve a sí mismo tomando las riendas del negocio cuando su papá se retire. Riley Mott sintió lo contrario mientras asistía a su padre, el miembro del Salón de la Fama Bill Mott, durante casi una década antes de abrir su propio establo.

Por caminos distintos, pero todos llegaron al Derby de Kentucky de este año, donde el Día del Padre se adelantará en Churchill Downs. Los Delgado llegan con The Puma, Mott padre mayor busca repetir con Chief Wallabee, y su hijo, de 34 años, tiene sus dos primeros caballos en el Derby: Albus e Incredibolt.

“Siempre quieres a tus hijos —esperas que sean mejores que tú. Y creo que probablemente ese sea el caso. Estamos muy orgullosos de él”, le dijo Bill Mott a The Associated Press el miércoles.

Bill Mott ya tiene dos títulos del Derby de Kentucky, aunque el hecho de que Country House fuera elevado al primer lugar en 2019 cuando Maximum Security fue descalificado hizo que el triunfo de Sovereignty se sintiera más como su primero. Competidor por derecho propio, reconoce que sería muy especial ver a Riley lograrlo.

Ese es el objetivo.

“Fue sumamente especial por Sovereignty porque sigo siendo parte de la familia, parte del equipo”, dijo Riley. “Pero hacerlo por mi cuenta, este es mi bebé: nuestro establo, nuestro negocio. Es mi creación, mi bebé. Es como el trabajo de mi vida, así que, naturalmente, hacerlo por tu cuenta sería diez veces más especial”.

The Puma será el cuarto caballo de los Delgado en el Derby de Kentucky y el primero desde que lo ganaron con Mage en 2023. Su nombre viene del apodo de Gustavo padre debido a su parecido con el popular artista venezolano José Luis Rodríguez, ocupa el mismo establo de Mage, y la ocasión los ha hecho revivir todos los gratos recuerdos de hace tres años.

“Se siente genial simplemente estar de vuelta en Churchill en esta época del año con un caballo que va al Derby. Estoy feliz de estar de regreso aquí”, expresó Gustavo hijo.

Son codueños de The Puma, junto con Ramiro Restrepo y otros, y el jinete venezolano Javier Castellano vuelve a ser su jinete después de que Mage le diera su primera victoria en el Derby en su intento número 16. La sociedad de los Delgado ha llegado a un punto en el que ni siquiera discuten entre ellos y ven las cosas de la misma manera.

“Mi papá y yo trabajamos tan (bien) juntos y compartimos la misma pasión”, explicó el hijo. “También somos mejores amigos. Cuando tienes ese tipo de química, todo funciona muy bien, especialmente cuando aparece un buen caballo”.

A Bill Mott le llegaron muchos buenos caballos desde que Riley empezó a trabajar con él a tiempo completo al salir de la universidad en 2014, tanto que parecía que entrenaría el resto de su vida.

“”Nunca se va a retirar: va a morir con las botas puestas, por decirlo así”, aseguró Riley sobre su padre de 72 años. “Yo sabía que nunca iba a ser una situación en la que él se retirara y yo tomara el control. Le encanta este deporte, le apasionan los caballos y probablemente se aburriría muchísimo si se retirara”.

Con Country House, Tacitus y Sovereignty, no ha sido aburrido para Bill, quien no cree haberle enseñado a su hijo lecciones específicas en el camino.

“Había cosas que necesitaba que él hiciera, y él llevaba a cabo lo que fuera que necesitáramos que se hiciera, pero nunca le metí nada a la fuerza”, explicó Mott. “Simplemente lo captó. Como una esponja, absorbió todo por su cuenta. Es un buen hombre de caballos que sabe lo que está pasando”.

Naturalmente, el mérito es del padre, quien se siente más orgulloso de cómo Riley trata a todos —desde los mozos de cuadra hasta los ejecutivos— con respeto y mantiene el mismo temperamento sereno.