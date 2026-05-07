‘Asegurado suministro de agua para uso público urbano en municipios fronterizos’

Ciudad Victoria, Tam.- El estado de Tamaulipas mantiene condiciones favorables en materia de disponibilidad de agua en las regiones centro y sur, donde presas y vasos de almacenamiento registran niveles adecuados en comparación con su promedio histórico, informó el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez.

El funcionario explicó que, en estas zonas, no se presentan problemas de abasto para la población; mientras que en la región norte se cuenta con el volumen mínimo necesario para cubrir la demanda, lo que permitirá atender el consumo en tanto se espera la llegada de la temporada de lluvias y la recuperación de niveles en las presas internacionales.

En este sentido, precisó que las presas La Amistad y Falcón, que abastecen a los municipios de la frontera tamaulipeca, se encuentran en los niveles más bajos de su historia; sin embargo, destacó que, debido a su gran capacidad de almacenamiento —superior a los 7 mil millones de metros cúbicos en conjunto—, aún es posible garantizar el suministro de agua para uso público urbano.

En cuanto al sector agrícola, señaló que continúa enfrentando retos importantes, ya que el Distrito de Riego 025 no recibió autorización de riego por parte de la federación, por lo que las siembras se realizan bajo condiciones de temporal.

Por otra parte, Quiroga Álvarez destacó que Tamaulipas se posiciona como una de las entidades con mayor eficiencia en el uso del agua en el sector industrial, ocupando el segundo lugar a nivel nacional en tratamiento y reúso de aguas residuales. En este rubro, subrayó el trabajo coordinado entre la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y la industria para fortalecer prácticas de uso eficiente del recurso.

Asimismo, resaltó la firma de un acuerdo de colaboración entre el gobernador Américo Villarreal Anaya y la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), con el objetivo de tratar la totalidad del agua residual en la zona sur, lo que permitirá reducir la extracción de agua de primer uso del sistema lagunario y mejorar la disponibilidad para la población.

Finalmente, el secretario anunció que próximamente se llevará a cabo un encuentro con representantes de la industria del norte, centro y sur del estado, con el propósito de evaluar y compartir las mejores prácticas en el uso eficiente del agua, promoviendo que más empresas adopten modelos exitosos y fortalezcan la cultura del cuidado del recurso hídrico.