Confirma Américo nueva preparatoria y 100 mdp para la red de alcantarillado de Tampico

Américo Villarreal confirmó la apertura de una escuela preparatoria, respondiendo a una petición que planteó el gremio de las despicadoras. [Agencias]

Américo Villarreal confirmó la apertura de una escuela preparatoria, respondiendo a una petición que planteó el gremio de las despicadoras. [Agencias]

Tampico, Tam.- Los proyectos que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como lo son el Arco Carretero Golfo de México y un nuevo puente sobre el río Pánuco, serán un nuevo detonante para el desarrollo económico y el bienestar de Tampico, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ante miles de tampiqueños y tampiqueñas presentes en el mensaje a la población con motivo de los dos años de gestión de la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya, el gobernador también anunció la renovación del Fideicomiso por 100 millones de pesos para atender la problemática de los hundimientos en la red de alcantarillado.

Además, confirmó la apertura de una escuela preparatoria, respondiendo a una petición que planteó el gremio de las despicadoras.

“Estos Gobiernos de la Transformación queremos seguir avanzando con bienestar, que nadie se quede afuera, que tengamos justicia social y mejor oportunidad para todos. Y creo que vamos por un buen camino y es ostensiblemente que ahora estamos mejor”, afirmó.

Indicó que los grandes proyectos a nivel federal, con la gran visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirman que siempre ha estado pendiente de Tamaulipas.

Mencionó el proyecto carretero más importante en la historia de México, una supercarretera de cuatro carriles que saldrá de la capital del país, pasará por Tuxpan y llegará a Tampico para después seguir hasta la frontera del estado.

Además, las y los tampiqueños tendrán un segundo puente sobre el río Pánuco para el traslado de la carga que se espera que va a circular por esta región y que no tenga que entrar por el centro de Tampico.

En el evento se informó que en los últimos cuatro años en Tampico la inversión con recursos federales y estatales es del orden de los 9 mil 534 millones de pesos, mientras que el estado ha destinado 610 mdp para obra pública, incluyendo 220 mdp para infraestructura hidráulica y 210 mdp en vialidades.

“Quiero decirles que su presidenta municipal, con cierta confianza que tiene, es una gestora incansable para atraer oportunidades y beneficios a esta comunidad tampiqueña que quiere y ama entrañablemente y que la tiene como una condición de muy alta responsabilidad para cumplir con ustedes”, mencionó el gobernador.

En su mensaje, la presidenta municipal, Mónica Villarreal, aseguró que hoy Tampico se suma con orgullo al gran concierto de logros de Tamaulipas, “lo hacemos acompañando el proyecto que impulsa con profundo sentido humanista nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya”, dijo.

“Desde nuestra ciudad contribuimos también al proyecto de transformación nacional que encabeza con determinación y soberanía nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, agregó.

Mónica Villarreal destacó que Tampico tiene orden, avanza, se transforma y tiene rumbo, porque gobernar, dijo, es escuchar, atender, resolver y, sobre todo, servir.

“Nuestro propósito es demostrar con resultados que es posible tener un gobierno distinto, empático, que escucha y mejora la vida de la gente”, manifestó.

Con este informe, el gobernador de Tamaulipas terminó su recorrido por los municipios del sur del estado y este miércoles estará presente en la presentación de los resultados del segundo año de gobierno de las alcaldesas de Villagrán y Mainero.