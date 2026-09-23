La UAT y Salud estatal incorporan la IA a la atención médica preventiva

La máxima casa de estudios presentó los Gabinetes Médicos Inteligentes, una iniciativa desarrollada por el Instituto de Inteligencia Artificial y la Facultad de Ingeniería Tampico

Durante la reunión de trabajo institucional se contó con la participación del titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales. [Agencias]

Durante la reunión de trabajo institucional se contó con la participación del titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Como parte del compromiso que encabeza el rector Dámaso Anaya Alvarado de articular una educación superior de excelencia con acciones alto impacto y beneficio social, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó ante la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado los Gabinetes Médicos Inteligentes, una iniciativa vanguardista diseñada para transformar y agilizar la atención médica preventiva en la entidad.

El proyecto, concebido de manera multidisciplinaria por el Instituto de Inteligencia Artificial (IIA) de la UAT y la Facultad de Ingeniería Tampico (FIT), representa un avance sustancial en la consolidación de la alianza estratégica entre la máxima casa de estudios y el gobierno estatal, orientada a poner la innovación universitaria al servicio directo de las familias tamaulipecas.

Durante la reunión de trabajo institucional se contó con la participación del titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, y, por parte de la UAT, del director del Instituto de Inteligencia Artificial, Fernando Enrique Ortiz Rodríguez, quienes, junto a representantes y autoridades de ambas instituciones, abordaron el desarrollo, alcance e impacto de esta herramienta en la red pública de salud.

Cabe destacar que los Gabinetes Médicos Inteligentes operan mediante la integración de sensores biométricos de alta precisión para la captura en tiempo real de parámetros fisiológicos clave, complementados con avanzados algoritmos de análisis inteligente de datos e interfaces digitales intuitivas.

Esta arquitectura tecnológica permite efectuar triajes inmediatos (clasificación de pacientes por la gravedad de sus síntomas para definir el orden de atención en urgencias), realizar un monitoreo continuo de signos vitales y brindar soporte técnico-diagnóstico especializado para la detección temprana de diversas patologías, optimizando significativamente los tiempos de respuesta y la precisión en las unidades médicas de la entidad.

Con esta sinergia de trabajo, la UAT reafirma su visión de transferir el conocimiento generado en sus centros de investigación hacia el sector público, sentando un precedente en el uso de la inteligencia artificial aplicada a la gestión médica estatal y reafirmando su liderazgo transformador en favor del desarrollo y el bienestar integral de Tamaulipas.