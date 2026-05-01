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Localizan sin vida en su domicilio a mujer de 75 años

Autoridades investigan fallecimiento por causas naturales; cuerpo será sometido a autopsia conforme a protocolo legal

Tras la valoración correspondiente, los socorristas confirmaron el deceso en el sitio, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales para las diligencias de ley. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 75 años fue localizada sin vida la tarde de este jueves en un domicilio ubicado en la cuadra 2200 de la calle Gutiérrez, tras un reporte realizado al número de emergencias 9-1-1 por la propietaria de la vivienda.

Al lugar acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes al ingresar al inmueble encontraron a la mujer, identificada como Salomé, inconsciente y sin signos vitales. De acuerdo con la información recabada, la persona fallecida rentaba una habitación en el domicilio.

Tras la valoración correspondiente, los socorristas confirmaron el deceso en el sitio, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales para las diligencias de ley.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron para dar fe de los hechos y llevar a cabo las primeras indagatorias. De manera preliminar, se estableció que la causa de la muerte fue por causas naturales.

Finalmente, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria, donde se le practicará la autopsia correspondiente como parte del protocolo legal, a fin de confirmar las causas del fallecimiento.

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