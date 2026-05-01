Aprueba Cabildo donación histórica de predio

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, subrayó el alcance de esta decisión con un posicionamiento claro sobre el papel de la educación en el desarrollo de la ciudad. [Agencias]

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, subrayó el alcance de esta decisión con un posicionamiento claro sobre el papel de la educación en el desarrollo de la ciudad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En una decisión que marca un antes y un después para el fortalecimiento de la educación superior en la ciudad, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad la donación de un predio municipal al Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, consolidando una acción que garantiza certeza jurídica, desarrollo institucional y mejores oportunidades para miles de estudiantes.

Durante la sesión, se destacó que esta determinación pone fin a una espera de décadas, al otorgar seguridad patrimonial sobre un terreno de más de 170 mil metros cuadrados, utilizado por la institución desde 1978, y que hasta ahora carecía de formalización legal, limitando su acceso pleno a recursos y programas de inversión.

En ese contexto, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, subrayó el alcance de esta decisión con un posicionamiento claro sobre el papel de la educación en el desarrollo de la ciudad.

“Para hacer realidad esto, lo único indispensable era la voluntad política. Esa voluntad política está hoy presente en esta mesa, materializada en el trabajo conjunto de esta Administración Municipal; la formalización de esta donación representa un acto de justicia administrativa e institucional”, señaló la alcaldesa.

La formalización de esta donación no solo representa un acto de justicia administrativa, sino que abre la puerta a la gestión de recursos federales y estatales que permitirán la ampliación, modernización y fortalecimiento de la infraestructura educativa del plantel, impactando directamente a más de 3,500 estudiantes, así como al personal académico y administrativo.

Por su parte, el director del Instituto Tecnológico, Benito Sánchez Raya, destacó que este Gobierno Municipal ha sido un gran aliado de la institución, y que su apoyo ha sido clave para mejorar su infraestructura y ofrecer más oportunidades de desarrollo a los jóvenes de la ciudad.

“Estamos ante un hecho histórico; el tecnológico y toda la comunidad de estudiantes estamos muy agradecidos con toda la gestión de todo este honorable cabildo, desde luego dirigido en este caso por la presidenta municipal, estamos también colaborando en el beneficio de nuestra ciudad, de nuestros jóvenes”, enfatizó.

El dictamen fue aprobado por unanimidad por el Cabildo, lo que permitió formalizar la donación del predio y avanzar en la regularización patrimonial del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.

Con esta acción, el Gobierno Municipal habilita condiciones para el acceso a recursos públicos y el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en beneficio de la comunidad estudiantil.