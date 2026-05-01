Acusa expareja de Maradona a médicos en juicio por su muerte

Un póster de la leyenda del fútbol Diego Maradona cuelga en las afueras del estadio La Bombonera en Buenos Aires, martes 14 de abril, 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un póster de la leyenda del fútbol Diego Maradona cuelga en las afueras del estadio La Bombonera en Buenos Aires, martes 14 de abril, 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

BUENOS AIRES.- En el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona en 2020, su expareja Verónica Ojeda estalló en llanto al arremeter el jueves contra los médicos acusados de no haber velado por la salud del astro futbolístico argentino y contra quien fuera el apoderado.

Ojeda, quien tuvo un hijo en común con Maradona —Diego Fernando— apuntó principalmente contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, integrantes del equipo médico al cuidado del ex futbolista.

Rota en llanto, los calificó de “asesinos” y haber manipulado a la familia de Maradona, y luego afirmó que el apoderado de este último, Matías Morla, “es el que dirigía a todos estos secuaces, médicos y todo el entorno” del capitán de la selección que conquistó el Mundial de 1986.

“Ellos mataron al padre de mi hijo. Mi hijo necesitaba de su papá. Sus abrazos”, dijo Ojeda, quien vivió en pareja con Maradona desde 2005 a 2014 y ya había declarado como testigo en un primer proceso judicial que fue anulado a fines del año pasado.

Maradona falleció de un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Los siete profesionales de la salud que son enjuiciados cumplieron algún papel en la internación domiciliaria de Maradona. Todos niegan haber procedido negligentemente.

Según Ojeda, Luque y su colegas manipularon a los familiares de Maradona con el fin de eludir cualquier tipo de escrutinio sobre su desempeño médico. “A mí me decían una cosa y a las hijas otras, para que nosotros nunca estemos unidos”, dijo en referencia a Dalma y Gianinna, fruto de la relación del exfutbolista con Claudia Villafañe.

En su última declaración ante el tribunal, Luque negó ese proceder y ratificó que la internación domiciliaria “fue la mejor opción”. “No era el dueño de la salud de Diego como dicen”, acotó el neurocirujano.

Los enjuiciados enfrentan la acusación de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Además de Luque, Cosachov y Díaz, están sentados en el banquillo de los acusados los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, el representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Una casa sucia y sin instrumentos médicos

La vivienda donde Maradona se recuperaba de la cirugía “era un desastre y no estaba en condiciones ya que había mucha suciedad”, dijo Ojeda. Señaló que su expareja no contaba con un baño completo cerca de la habitación en planta baja que ocupaba y tenía un orinal al lado de la cama: “Había un olor terrible, no se podía estar”.

Cuestionó que Cosachov y Luque habían asegurado que la vivienda iba a contar con los instrumentos médicos adecuados pero “no había ni siquiera un aparato para la presión” y a pocos días de su muerte Maradona estaba “totalmente desfigurado, inflamado, enojado, insultaba a todo el mundo y no quería ver a nadie”.

Psicólogo se defiende

En su primera declaración ante el tribunal, el psicólogo Carlos Díaz afirmó que conoció a Maradona “29 días antes de su fallecimiento”.

“Detecté que tenía un deseo de cambio y le expliqué que lo que funcionaba es un modelo abstencionista, o sea consumo 0 (de alcohol)”, detalló el psicólogo, especialista en adicciones. Respecto a su responsabilidad en la muerte del Diez, aclaró que su función no era estar acompañando al paciente en todo momento. “No voy a la casa de los pacientes a sacarlos de los cuartos”.

Consultado por su abogado sobre qué beneficio le trajo la muerte de Maradona, Díaz respondió que “no cobre un centavo por todo esto”.

“Fue todo pérdida, económica, emocional, de mi familia. Lo que más impotencia me da de estar sentado acá es que yo había evaluado que el paciente quería estar limpio (sobrio)…y fue así. Maradona consumía diariamente y terminó luego sobrio”.

El juicio se reanudará el próximo martes.