Gana Nottingham Forest a Aston Villa y toma ventaja en semifinal

Gol de penal de Chris Wood define ida; Braga y Crystal Palace también triunfan en torneos europeos

Chris Wood del Nottingham Forest anota un penal en el encuentro de ida de las semifinal de la Liga Europa ante el Aston Villa el jueves 30 de abril del 2026. (David Davies/PA via AP)

Chris Wood del Nottingham Forest anota un penal en el encuentro de ida de las semifinal de la Liga Europa ante el Aston Villa el jueves 30 de abril del 2026. (David Davies/PA via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- Chris Wood facturó un gol de penal para darle a Nottingham Forest la victoria el jueves por 1-0 sobre Aston Villa en el partido de ida de una semifinal totalmente inglesa en la Liga Europa.

En un duelo entre dos equipos que esperan revivir antiguas glorias europeas, el triunfo en el City Ground deja a Forest un paso más cerca de lo que sería su primera final de una competición continental en 46 años.

Wood ejecutó su penal a los 71 minutos con un disparo alto a la red, sin darle ninguna opción al arquero argentino Emiliano Martínez, después de que el defensor Lucas Digne fuera sancionado por una mano.

“Es bueno tener la ventaja, pero en el Villa Park será un partido complicado”, reconoció el delantero neozelandés. “Pero hicimos el trabajo aquí en casa y esperemos que podamos construir para la próxima semana”.

Los dirigidos por Vítor Pereira ampliaron a nueve partidos su racha invicta en todas las competiciones. El Forest visita el lunes a Chelsea en la Liga Premier antes del partido de vuelta de la semifinal en el Villa Park el próximo jueves.

Los Rojos están inmersos en la lucha por evitar el descenso —actualmente está cinco puntos por encima de la zona roja de la Liga Premier.

El ganador del título de la Liga Europa obtiene un lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada y ello podría crear un escenario en el que Forest compita en la principal competencia de clubes de Europa desde el Championship, en caso de que descienda.

El Forest regresó a las copas europeas después de 30 años para alcanzar su cuarta semifinal, aunque la primera desde la Copa UEFA de 1984. Eso ocurrió después de que el Forest dominara la Copa de Europa —la predecesora de la Liga de Campeones— y ganara el trofeo en 1979 y 1980. El Villa se proclamó campeón de Europa dos años después.

Por su parte, el Villa de Unai Emery ocupa el quinto puesto en la Premier y tiene buenas posibilidades de clasificarse para la Liga de Campeones por su resultados domésticos. Emery ha ganado cuatro veces la Liga Europa, tres con el Sevilla y una con el Villarreal.

Braga vence a Friburgo

En la otra semifinal, Braga derrotó 2-1 al Friburgo alemán. El suplente Mario Dorgeles marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido del segundo tiempo en Portugal.

Con el marcador 1-1, el arquero Noah Atubolu le negó a Braga una oportunidad de oro para volver a ponerse en ventaja al lanzarse hacia su derecha y atajar el penal del uruguayo Rodrigo Zalazar.

El conjunto portugués espera avanzar de nuevo a la final, después de perder 1-0 ante su rival doméstico Porto en el partido por el título de 2011.

La final se disputará en Estambul el 20 de mayo.

Sarr vuelve a marcar para Crystal Palace

En la Conference League, Ismaïla Sarr anotó en el primer minuto y Crystal Palace venció 3-1 al Shakhtar Donetsk en el partido de ida de su semifinal.

Daichi Kamada y Jorgen Strand Larsen también marcaron para el Palace, después de que Oleh Ocheretko empató por el Shakhtar.

El partido se jugó en Cracovia, Polonia, debido a la invasión rusa de Ucrania. La vuelta será el próximo jueves en Londres.

Con el gol del delantero brasileño Alemao a los 54 minutos, el modesto club español Rayo Vallecano venció 1-0 al visitante Estrasburgo en la otra semifinal.

El equipo francés prácticamente no generó problemas al arquero argentino Augusto Batalla. El Rayo sacó una leve ventaja en busca de conquistar su primer título europeo.