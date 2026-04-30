Define FIFA sede en Marruecos para elección presidencial de 2027

El presidente de la FIFA Gianni Infantino habla durante el 76mo Congreso de la FIFA el jueves 30 de abril del 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

El presidente de la FIFA Gianni Infantino habla durante el 76mo Congreso de la FIFA el jueves 30 de abril del 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

VANCOUVER, Canadá.- La votación presidencial de la FIFA en 2027, que se prevé le otorgue a Gianni Infantino un último mandato de cuatro años al frente, se realizará en Marruecos —la segunda reunión electoral consecutiva del organismo en África, donde ha establecido sólidos vínculos políticos.

Infantino anunció el jueves que el coanfitrión del Mundial de 2030 organizará la reunión electoral del 18 de marzo con las 211 federaciones miembro de la FIFA, que actualmente se perfilan para reelegirlo sin oposición por tercera vez desde su primer triunfo en 2016 en una contienda de cinco candidatos.

“Me siento honrado y, al mismo tiempo, humilde”, le dijo Infantino a los líderes del fútbol mundial antes de confirmar su inevitable candidatura para la elección.

La seguridad financiera de la FIFA, con reservas de varios miles de millones de dólares impulsadas por un Mundial de 2026 en Norteamérica de altos ingresos, permite pagar al menos 8 millones de dólares durante este mandato presidencial a cada federación miembro con derecho a voto.

La FIFA le pagó a Infantino más de 6 millones de dólares el año pasado, en un cargo que le ha dado un perfil global como visitante habitual del presidente estadounidense Donald Trump, y del príncipe heredero Mohammed bin Salman en Arabia Saudí, que albergará el Mundial de 2034.

El Congreso de la FIFA de 2027 parecía que probablemente le tocaría a Europa u Oceanía, tras una serie de reuniones anuales en Canadá, Paraguay, Tailandia, Ruanda y Qatar.

La FIFA eligió la capital ruandesa, Kigali, para su elección de 2023, que Infantino ganó por aclamación. Desde 2021, se ha aliado con la Confederación Africana de Fútbol (CAF, por sus siglas en inglés) bajo el liderazgo del magnate minero sudafricano Patrice Motsepe.

Esa elección de la CAF también se celebró en Marruecos, que ahora es la principal potencia futbolística de África.

Durante décadas, se ha considerado que los votantes africanos —un bloque de 54 entre los 211 miembros— son decisivos en las elecciones presidenciales de la FIFA.

La CAF y Motsepe ya prometieron su apoyo a Infantino en Vancouver esta semana, incluso antes de que el periodo electoral se abra formalmente el jueves en el Congreso de la FIFA.

El ascenso de Marruecos

Marruecos ha sido uno de los grandes ganadores durante la presidencia de Infantino y albergará el Congreso de la FIFA de 2027 en Rabat, donde el organismo abrió el año pasado su oficina regional africana.

La nación del norte de África coorganizará el Mundial de 2030 con España y Portugal. Pero la organización de la reunión de la FIFA con funcionarios, socios comerciales y medios de comunicación se perfila como una vitrina para el fútbol marroquí y para su influyente dirigente, Fouzi Lekjaa, quien además es ministro de Presupuesto del gobierno, nombrado por el rey Mohammed VI.

Lekjaa es el vicepresidente de mayor rango de Motsepe en la CAF y forma parte del Consejo de la FIFA, que aprueba las estrategias del organismo y cuenta con 37 miembros y que preside el propio Infantino.

Durante los 12 años de Lekjaa al frente de la federación marroquí de fútbol, la selección masculina hizo historia en el Mundial de 2022 al convertirse en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales.

Eso impulsó la campaña de Marruecos para sumarse al proyecto España-Portugal para organizar el Mundial, que durante mucho tiempo se esperaba que fuera para Europa. Argentina, Paraguay y Uruguay, con sus respectivas selecciones, albergarán partidos inaugurales en conmemoración del centenario del primer Mundial.

Marruecos organizó este año la Copa Africana de Naciones masculina, que terminó en una final caótica y controvertida. Senegal ganó el título en el campo, Marruecos lo recibió por decisión de un panel de apelaciones de la CAF, y el resultado se resolverá por la apelación de Senegal, pendiente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza.

Límites de mandato en la FIFA

Se espera que la presidencia de Infantino se extienda a 15 años, cuando alcanzará su límite estatutario de mandato en 2031.

Cuando Infantino fue elegido en febrero de 2016 en Zúrich, los miembros de la FIFA también aprobaron un límite presidencial de 12 años dentro de un paquete de reformas de gobernanza impuesto por investigaciones federales en Estados Unidos sobre corrupción que implicaron a altos dirigentes del fútbol en todo el mundo.

El mandato inicial de Infantino, de tres años hasta 2019 —para completar el periodo de Sepp Blatter, quien fue destituido tras las consecuencias de las investigaciones—, finalmente se decidió que no contara para el límite de 12 años. Su primera reelección la ganó en París.