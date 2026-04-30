Reduce Congreso de Brasil condena de 27 años a Bolsonaro y abre disputa judicial

Decisión será apelada ante Supremo y podría influir en elecciones presidenciales de octubre en el país

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien se le permitió dejar temporalmente del arresto domiciliario para recibir tratamiento médico, sale de un hospital en Brasilia, Brasil, el 14 de septiembre de 2025. (Foto AP/Eraldo Peres, archivo)

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien se le permitió dejar temporalmente del arresto domiciliario para recibir tratamiento médico, sale de un hospital en Brasilia, Brasil, el 14 de septiembre de 2025. (Foto AP/Eraldo Peres, archivo)

SAO PAULO.- El Congreso de Brasil redujo el jueves la condena de 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, una medida que será apelada ante el Supremo Tribunal Federal del país y que podría trastocar las elecciones presidenciales de octubre.

No está claro cuánto tiempo cumplirá Bolsonaro por su condena por encabezar un intento de golpe de Estado, pero analistas señalan que la medida podría reducir 20 años su sentencia. El expresidente, que comenzó a cumplirla en noviembre, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

La oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva logró esta victoria al atraer a senadores centristas y diputados federales para anular cómodamente su veto a un proyecto de ley sobre sentencias aprobado el año pasado. Los simpatizantes de Bolsonaro confiaban en su victoria antes de que comenzara la votación.

“Este es un primer y muy esperado paso por quienes están afligidos. La siguiente etapa es la amnistía total”, dijo el senador Espiridião Amin, un aliado de Bolsonaro.

El proyecto de ley aprobado por el Congreso el año pasado reduce las penas de prisión para varios delitos, incluidos los cometidos contra el Estado democrático de derecho y el de encabezar un golpe de Estado cuando una persona es condenada por ambos. La nueva legislación establece que solo debe contarse el cargo que conlleve la pena más alta.

El senador Davi Alcolumbre, presidente del Senado de Brasil, argumentó anteriormente que el alcance de la decisión excluye los delitos atroces, una afirmación que, según expertos legales, será cuestionada en los tribunales.

Pedro Uczai, jefe de bancada del Partido de los Trabajadores en la cámara baja, anunció que apelará la decisión ante el Supremo Tribunal Federal, el cual aún no ha recibido su queja.

Aliados de Bolsonaro en el Congreso dijeron que la medida beneficia no solo al expresidente, sino también a simpatizantes que fueron condenados por destruir edificios gubernamentales en Brasilia, la capital, el 8 de enero de 2023, en un disturbio que reflejó el asalto al Capitolio de Estados Unidos, ocurrido dos años antes.

Alexandre Knopfholz, abogado y académico del derecho, dijo a The Associated Press que el proyecto de ley también es claro sobre la reducción de penas por delitos cometidos por multitudes, ampliando los beneficios legales para muchos de los acusados por la destrucción de edificios gubernamentales en Brasilia.

Knopfholz añadió que Bolsonaro “no será liberado automáticamente” incluso si la nueva iniciativa resiste al probable escrutinio del Supremo Tribunal Federal.

La votación le asesta a Lula otra importante derrota en el Congreso, meses antes de su intento por un cuarto mandato no consecutivo. El miércoles por la noche, el Senado del país rechazó a su nominado para un puesto en el Supremo Tribunal Federal, algo que ocurría por primera vez en 132 años.

“Quieren liberar a Bolsonaro, a sus generales encarcelados y detener las investigaciones de la policía federal que los implican”, dijo el legislador Lindberg Farias, un aliado de Lula. “Este es un día de infamia”.

Varios legisladores que votaron el jueves hablaron en el podio sobre las elecciones de octubre. Hace cuatro años, Lula venció a Jair Bolsonaro por un estrecho margen para regresar a la presidencia. El rival del presidente en su intento de reelección será el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente.

“Si es la voluntad de Dios, gobernaré este país”, dijo Flávio Bolsonaro durante la votación. “Los abrazaré y cuidaré de ustedes, sin importar cuál sea su postura política”.

Lula aún no ha hecho comentarios públicos sobre sus derrotas en el Congreso.