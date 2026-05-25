Familiares de personas desaparecidas por la Marina en 2018 en Tamaulipas arriban a la CDMX

Solicitan reunión con la Presidenta de México. Denuncian a Juez de Distrito de la Paz, Baja California por absolver a Marinos.

Ciudad de México.- Este lunes arribaron a la Ciudad de México familiares de personas desaparecidas por la Marina en 2018 procedentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas para solicitar una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La finalidad de este viaje es denunciar al Juez de Distrito, Carlos Alberto Pantoja Arreola, quien el pasado 16 de abril del 2026 dictó sentencia absolutoria para siete marinos imputados por la desaparición forzada del neolaredense José Luis Bautista Carrillo, ocurrida en mayo del 2018, dentro del Juicio Oral 13/2025 celebrado en el Centro Federal de Justicia Penal Federal con sede en Reynosa, Tamaulipas.

Los marineros absueltos son Humberto Macedonio, Leonardo Barrios, Jesús Villa, Jorge Vidal, Pablo Nicolás, Rafael Zúñiga y Jesús Mongoy, todos pertenecientes a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), quienes estaban al mando del entonces Almirante Marco Antonio Ortega Siu.

A pesar de que el fallo absolutorio del Juez de Distrito, Carlos Alberto Pantoja Arreola ocurrió hace poco más de un mes, tanto la Fiscalía General de la Reepública (FGR) como la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) guardaron silencio ante esta derrota judicial que favoreció a siete marinos y que representa un agravio para familiares de las víctimas.

Solamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado de Prensa el pasado 11 de mayo en donde “Manifiesta su preocupación por la liberación de personal de la SEMAR por decisión de un juez, que contraviene el cumplimiento de la Recomendación 36VG/2020”.

Las víctimas indirectas que se encuentran en la Ciudad de México también denunciaran a agentes del Ministrerio Público de la FGR por perder al menos tres casos judiciales en contra de Marinos, el incumplimiento de la CEAV en materia de Reparación Integral del Daño y la falta de interés de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para la localización de 23 víctimas que siguen desaparecidas.

Tambien formularán una denuncia pública en contra de la titular de la Secretaría de Gobernación (SG) por negarse a recibir a familiares de víctimas de desapariciones forzadas del “Caso Tamaulipas”, a quien se le ha solicitado por escrito convocar a una reunión interinstitucional en donde participen representantes de Segob, FGR, CEAV, CNB, CNDH y ONUDH.

OCHO AÑOS DE IMPUNIDAD, OCHO AÑOS SIN LOCALIZAR A 20 PERSONAS

Julio César Viramontes Arredondo,

José Daniel Trejo García

José Luis Bautista Carrillo

Markz Moreno Salas

Israel Jiménez Palacios

Jorge Antonio Hernández Domínguez

Juan Carlos Zaragoza González

Adolfo Angel Chigo Villegas (Menor)

Mauricio Toledo Cervantes

Edgar Alberto Treviño Ochoa

Brandon Eduardo Nevárez García

Daniel Gerardo García Ramírez

Marco Antonio Romero Sánchez

Alan de la Fuente Serna

Ruben de la Fuente Serna

Juan Carlos Pérez Navarro

José Emilio Romero Rodríguez

Glafiro Vázquez Mendoza

Dafny Tamara Baez

Gabriel Gaspar Vázquez

Martín Rico García