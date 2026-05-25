Prevén que persistan lluvias en Tamaulipas

El titular de Protección Civil de Tamaulipas informó que las condiciones de lluvia se mantendrán durante toda esta semana

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El titular de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que las condiciones de lluvia se mantendrán durante toda esta semana en las regiones norte, centro, el Altiplano y la Sierra Madre.

De acuerdo con el funcionario, se esperan precipitaciones vespertinas y nocturnas similares a las registradas recientemente, por lo que las brigadas de emergencia mantienen un monitoreo constante ante el pronóstico meteorológico.

Hasta el momento, las afectaciones en la entidad se consideran menores, destacando daños materiales en los municipios de Tula y Abasolo tras el paso de un núcleo de tormenta el pasado sábado. En estas localidades se reportó el desprendimiento de techos de lámina en viviendas debido a los fuertes vientos, así como la caída de granizo de tamaño considerable en Abasolo, aunque las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Respecto a un incidente vial que circuló en redes sociales en San Fernando, González de la Fuente aclaró que el rescate de un conductor en la carretera La Laguna se debió a una falla mecánica y no a la fuerza de la corriente. El titular hizo un llamado enérgico a la población para que evite cruzar vados o espejos de agua importantes, ya que, aunque el nivel parezca bajo, el riesgo de quedar atrapado por fallas en el vehículo es sumamente alto.

En relación con el fallecimiento de un joven llamado Kevin en Matamoros, el coordinador estatal de PC señaló que la causa probable fue una descarga eléctrica asociada al contacto con el agua acumulada. Ante esta tragedia, Protección Civil instó a la ciudadanía y a los comerciantes ambulantes a no realizar conexiones ilegales o “diablitos” en los postes de luz, advirtiendo sobre el peligro mortal que representan estas instalaciones improvisadas durante las tormentas.

Finalmente, ante el inminente inicio de la temporada de huracanes, las autoridades estatales confirmaron que ya se preparan las reuniones de coordinación basadas en los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. González de la Fuente subrayó que la prevención será clave en los próximos meses para mitigar los riesgos ante los fenómenos hidrometeorológicos que podrían impactar el territorio tamaulipeco.