Aumentó cifra de personas que se quitan la vida

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El estado de Tamaulipas cerró el 2025 con una tasa estandarizada de suicidios de 5.9 por cada cien mil habitantes, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el marco del día mundial para la prevención del suicidio.

La dependencia federal refiere también que en la entidad se registraron 216 defunciones por suicidio, entre las que se incluyen las que ocurrieron derivadas de las secuelas que dejaron en las personas el intento de suicidarse.

En las cifras nacionales, el Inegi precisa que en el año en cuestión las personas que integran el grupo de edad de 15 a 29 años presentaron la tasa más alta de suicidios con 10.2 por cada cien mil, correspondiendo a las mujeres la tasa más elevada con 5.1. Mientras que entre los hombres la tasa más alta correspondió al grupo de 30 a 44 años con 17.2.

El Inegi añadió que el año pasado ocurrieron y se registraron ocho mil 709 suicidios en México, lo que representó una tasa de 6.7 por cada cien mil habitantes. Según sexo, 20.1 por ciento correspondió a mujeres y 79.9, a hombres. La tasa fue de 2.6 para las mujeres y de 10.9 para los hombres.

Asimismo, mencionó que las tasas más altas de suicidios por cada cien mil habitantes se registraron en Chihuahua, con 13.8; Yucatán, con 13.7 y Aguascalientes, con 12.0. En tanto que las más bajas se presentaron en Guerrero, con 2.0; Chiapas, con 3.8, así como Veracruz y Baja California, con 4.7, respectivamente.

Finalmente, informó que, en 2025, entre la población de 15 a 29 años, el suicidio representó la tercera causa de muerte, con un total de tres mil 318 casos; 38.1 por ciento del total nacional. Según sexo, de los suicidios registrados en estas edades, 25.3 por ciento correspondió a mujeres y 74.7 a hombres.