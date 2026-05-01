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Resulta mujer lesionada tras choque en cruce de Guerrero y Bolívar

Conductora omitió señal de alto; fue trasladada a hospital mientras autoridades realizaron peritaje y retiro de vehículos

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó lesionada tras un choque entre dos vehículos en el crucero de la avenida Guerrero y la calle Bolívar, en el sector centro de la ciudad, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales.

La persona afectada fue identificada como María del Carmen, de 31 años, quien conducía un automóvil Ford Taurus sobre la calle Bolívar en dirección de oriente a poniente. De acuerdo con los primeros reportes, al llegar a la intersección con avenida Guerrero no respetó la señal de alto, lo que derivó en la colisión contra el costado de una camioneta Ford F-150.

La unidad afectada era conducida por Fabián, quien circulaba con preferencia de paso sobre la avenida Guerrero. Tras el impacto, el vehículo sedán presentó daños considerables, mientras que la camioneta registró afectaciones en uno de sus costados.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a María del Carmen, quien presentaba lesiones de consideración, por lo que fue trasladada de manera urgente a un hospital cercano para su valoración médica.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. De acuerdo con el informe preliminar, se determinó como causa del accidente la omisión de la señal de alto por parte de la conductora del automóvil.

Finalmente, las autoridades ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón, a fin de continuar con los procedimientos administrativos y el deslinde de responsabilidades.

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