Vuelca camioneta en Soriana La Fe y conductor resulta ileso

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar auxilio, confirmando que el conductor no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar auxilio, confirmando que el conductor no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor salió ileso tras volcar su unidad de carga en la entrada del centro comercial Soriana La Fe, sobre el bulevar Eva Sámano, antes de la intersección con la Calzada de los Héroes, en el sector poniente de la ciudad.

El incidente involucró a Noé Ignacio, de 48 años, quien manejaba una camioneta tipo Toyota Hilux modelo 2021 en dirección de sur a norte. De acuerdo con la versión del propio conductor, otro vehículo le cerró el paso, lo que provocó que perdiera el control de la unidad, impactara contra el cordón y posteriormente contra un arco metálico instalado en la zona de acceso, hasta terminar volcado sobre uno de sus costados.

Tras el percance, elementos de Protección Civil acudieron al sitio para brindar auxilio, confirmando que el conductor no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

La volcadura generó movilización de autoridades viales, quienes realizaron las labores de abanderamiento para prevenir otro incidente en el área, así como el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal establecieron, de manera preliminar, la responsabilidad del conductor por la pérdida de control de la unidad. Finalmente, se ordenó el retiro del vehículo mediante grúa y su traslado al corralón para continuar con los procedimientos administrativos correspondientes.