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Invita DIF Nuevo Laredo a brigada médica infantil gratuita

Por el Día del Niño

Las familias podrán acceder a servicios complementarios como lentes a bajo costo, cortes de cabello, asesoría jurídica familiar, atención psicológica y esquemas de vacunación. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de cuidar la salud y bienestar de la niñez, el Sistema DIF Nuevo Laredo llevará a cabo la “Brigada Médica Infantil Día del Niño”, una jornada integral de servicios gratuitos dirigida a las familias de la ciudad.

La brigada se realizará el próximo lunes 4 de mayo, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz #2244, en el fraccionamiento Ojo Caliente.

Durante esta jornada, se brindarán consultas médicas gratuitas en diversas especialidades como neurología, traumatología, medicina general, odontología infantil y nutrición, con el propósito de atender de manera integral la salud de niñas y niños.

Además, las familias podrán acceder a servicios complementarios como lentes a bajo costo, cortes de cabello, asesoría jurídica familiar, atención psicológica y esquemas de vacunación, ampliando así el impacto social de esta iniciativa.

El Sistema DIF Nuevo Laredo hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar estos servicios, diseñados para fortalecer el bienestar de la niñez y apoyar la economía familiar, reiterando su compromiso de acercar atención de calidad a quienes más lo necesitan.

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