El Dólar
Compra:
$17.40
Venta:
$18.60
EN VIVO

Iniciará el Otoño este lunes con más calor

Se esperan 38° C y, el martes, hasta 39° en la misma escala

Foto: Archivo/Líder Web
José García / Líder Web
Nuevo Laredo, Tam.- Oficialmente, este lunes 22 de septiembre, al filo del mediodía, termina el verano e inicia el Otoño 2025.
Y, aunque deberían reducirse las altas temperaturas con la estación otoñal, los pronósticos del clima prevén más calor.
Y es que en la semana recién concluida la temperatura máxima rondaba los 36 y 37° C, a partir de este lunes se esperan 38° C incluso el martes y miércoles subiría hasta los 39° en la misma escala.
BAJARÍA TEMPERATURA EL JUEVES Y HABRÍA LLUVIA
Será el próximo jueves cuando descenderá el termómetro hasta los 34° C, un clima más otoñal, y se pronostica además lluvia hasta en un 60%.
La temperatura mínima también descendería hasta los 23° C, cuando se tenían hasta 26° en la misma escala.
Invita Gobierno Municipal a clínica de fútbol americano con exjugador de la NFL en Nuevo Laredo
Familia de soldado detenido por feminicidio difunde versión falsa de “desaparición” en redes sociales

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.