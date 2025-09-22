Iniciará el Otoño este lunes con más calor

Se esperan 38° C y, el martes, hasta 39° en la misma escala

Nuevo Laredo, Tam.- Oficialmente, este lunes 22 de septiembre, al filo del mediodía, termina el verano e inicia el Otoño 2025.

Y, aunque deberían reducirse las altas temperaturas con la estación otoñal, los pronósticos del clima prevén más calor.

Y es que en la semana recién concluida la temperatura máxima rondaba los 36 y 37° C, a partir de este lunes se esperan 38° C incluso el martes y miércoles subiría hasta los 39° en la misma escala.

BAJARÍA TEMPERATURA EL JUEVES Y HABRÍA LLUVIA

Será el próximo jueves cuando descenderá el termómetro hasta los 34° C, un clima más otoñal, y se pronostica además lluvia hasta en un 60%.

La temperatura mínima también descendería hasta los 23° C, cuando se tenían hasta 26° en la misma escala.