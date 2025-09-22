Invita Gobierno Municipal a clínica de fútbol americano con exjugador de la NFL en Nuevo Laredo

Este evento reunirá a figuras de gran nivel, entre ellas Ramiro Pruneda, exjugador de la NFL con los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers

Nuevo Laredo, Tam. -El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a la comunidad deportiva y a la ciudadanía en general a participar en la gran clínica de fútbol americano que se llevará a cabo los próximos 27 y 28 de septiembre de 2025, con la presencia de destacados atletas y entrenadores que compartirán sus conocimientos y experiencias con los asistentes.

Este evento reunirá a figuras de gran nivel, entre ellas Ramiro Pruneda, exjugador de la NFL con los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, quien estará acompañado de un grupo de reconocidos deportistas que han marcado huella en este deporte a nivel nacional e internacional.

Entre ellos se encuentran Sebastián Hernández, quarterback de Borregos MTY; Iván Barragán, línea ofensiva de Auténticos Tigres; Mario Estrada, coach y jugador de Correcaminos UAT; Alejandro Romero, linebacker de Reyes de Jalisco; Gustavo Téllez, defensivo de Gallos Negros de Querétaro; Juan Alamillo, defensive back de Osos MTY; y Arturo García, ala cerrada y receptor de Auténticos Tigres MTY.

La clínica se desarrollará en dos sedes. El sábado 27 de septiembre en el Teatro Lucio Blanco, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, se impartirán las sesiones teóricas; mientras que el domingo 28 de septiembre, en el Estadio de Fútbol de la UDBJ, se realizará el entrenamiento en campo, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el impulso al deporte y con la formación de nuevas generaciones a través de la práctica de disciplinas que fomentan el trabajo en equipo, la disciplina y los valores.

Los interesados en acudir pueden registrarse en el siguiente enlace: https://goo.su/ji18Q