El Dólar
Compra:
$17.40
Venta:
$18.60
EN VIVO

Invita Gobierno Municipal a clínica de fútbol americano con exjugador de la NFL en Nuevo Laredo

Este evento reunirá a figuras de gran nivel, entre ellas Ramiro Pruneda, exjugador de la NFL con los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers

Agencias

Nuevo Laredo, Tam. -El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a la comunidad deportiva y a la ciudadanía en general a participar en la gran clínica de fútbol americano que se llevará a cabo los próximos 27 y 28 de septiembre de 2025, con la presencia de destacados atletas y entrenadores que compartirán sus conocimientos y experiencias con los asistentes.

 

Este evento reunirá a figuras de gran nivel, entre ellas Ramiro Pruneda, exjugador de la NFL con los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, quien estará acompañado de un grupo de reconocidos deportistas que han marcado huella en este deporte a nivel nacional e internacional.

 

Entre ellos se encuentran Sebastián Hernández, quarterback de Borregos MTY; Iván Barragán, línea ofensiva de Auténticos Tigres; Mario Estrada, coach y jugador de Correcaminos UAT; Alejandro Romero, linebacker de Reyes de Jalisco; Gustavo Téllez, defensivo de Gallos Negros de Querétaro; Juan Alamillo, defensive back de Osos MTY; y Arturo García, ala cerrada y receptor de Auténticos Tigres MTY.

 

La clínica se desarrollará en dos sedes. El sábado 27 de septiembre en el Teatro Lucio Blanco, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, se impartirán las sesiones teóricas; mientras que el domingo 28 de septiembre, en el Estadio de Fútbol de la UDBJ, se realizará el entrenamiento en campo, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

 

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el impulso al deporte y con la formación de nuevas generaciones a través de la práctica de disciplinas que fomentan el trabajo en equipo, la disciplina y los valores.

 

Los interesados en acudir pueden registrarse en el siguiente enlace: https://goo.su/ji18Q

Entregan a la UAT nuevas certificaciones por su calidad educativa
Iniciará el Otoño este lunes con más calor

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.