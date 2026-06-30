Marruecos vence a Holanda en la tanda de penales y sigue sorprendiendo en los mundiales

MONTERREY, México (AP) — Ismael Saibari convirtió el penal decisivo en una tanda que por momentos fue un concurso de precisión de disparos a los palos, y Marruecos se mostró listo el lunes para seguir derribando gigantes por segundo Mundial consecutivo. La víctima en turno, Países Bajos.

Los Leones del Atlas se medirán en octavos de final a Canadá, que la víspera eliminó a Sudáfrica por 1-0. Holanda, no pudo regalarle un triunfo a su delantero en duelo Cody Gakpo y conservará otros cuatro años el estigma de ser la mejor selección sin un título de Copa del Mundo.

Gakpo destrabó el partido a los 72 minutos con su emotiva anotación. Pero Issa Diop envió el encuentro al alargue por medio de un sólido frentazo en el primer minuto de descuento.

Los dos equipos se combinaron para fallar 10 de los 12 penales de la tanda. En el antepenúltimo Yassine Buonou tapó con una mano el disparo de Crysencio Summerville.

Saibari no perdonó en el último, y dio el boleto a la fase siguiente a unos marroquíes que asombraron hace cuatro años en Qatar, donde se convirtieron en la primera selección africana en llegar a las semifinales.