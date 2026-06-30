Registra Nuevo Laredo dos suicidios en menos de 24 horas

Las víctimas fueron un hombre de 55 años y una joven de 20; la Fiscalía abrió investigaciones

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos personas fueron se quitaron la vida en hechos distintos registrados durante las últimas horas en diferentes sectores de Nuevo Laredo, por lo que autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dieron fe de lo sucedido.

El primer reporte se recibió en un domicilio ubicado sobre la cuadra 7600 de la calle Río Verde, en la colonia Voluntad y Trabajo número 2. En el lugar, elementos de la Policía Investigadora confirmaron el fallecimiento de un hombre identificado como Luis Alfonso, de 55 años de edad.

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, el hombre acudía de manera recurrente a esa propiedad para realizar labores de mantenimiento y limpieza doméstica. Tras las diligencias iniciales, personal ministerial procedió con el procesamiento de la escena conforme al protocolo.

El segundo caso ocurrió en un inmueble localizado sobre la cuadra 300 de la calle Bosques de Durazno, en el fraccionamiento Colinas del Sur. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que una mujer identificada como Wendy Yazmín, de 20 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

En ambos hechos, agentes de la Policía Investigadora realizaron las actuaciones correspondientes, dieron fe de los decesos y ordenaron el traslado de los cuerpos a una funeraria para la práctica de la autopsia de ley, con el propósito de integrar las carpetas de investigación y determinar las circunstancias de cada caso.

¿Dónde pedir ayuda?

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar apoyo de inmediato. En México se puede solicitar atención profesional llamando a la Línea de la Vida, al 800 911 2000, disponible las 24 horas, o comunicándose al 911 en caso de una emergencia. También es recomendable acudir al centro de salud u hospital más cercano para recibir atención especializada.