Exige gobernadora de Nuevo México cuentas por estrategia de la DEA

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, habla de hacer que las autoridades federales rindan cuentas por políticas que permitieron que pastillas de fentanilo llegaran a las calles, en una conferencia de prensa en Albuquerque, el lunes 29 de junio de 2026. (AP Foto/Susan Montoya Bryan)

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, habla de hacer que las autoridades federales rindan cuentas por políticas que permitieron que pastillas de fentanilo llegaran a las calles, en una conferencia de prensa en Albuquerque, el lunes 29 de junio de 2026. (AP Foto/Susan Montoya Bryan)

ALBUQUERQUE, Nuevo México.- La gobernadora de Nuevo México afirmó el lunes que las autoridades estatales podrían reclamar miles de millones de dólares en daños civiles tras las revelaciones de que agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) permitieron repetidamente que cargamentos de fentanilo llegaran a comunidades azotadas por las drogas, mientras los investigadores buscaban armar casos más grandes.

La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham prometió llevar su indignación “directamente a la Casa Blanca y al Congreso” para pedir garantías de que la DEA ya no utiliza esa arriesgada estrategia policial en Nuevo México y de que no se replica en otros lugares. Las sobredosis se han disparado en Nuevo México, aun cuando las muertes por fentanilo disminuyeron en otros estados.

“Se trata de un fracaso asombroso del gobierno federal”, declaró la gobernadora ante periodistas en una conferencia de prensa en la oficina del médico forense estatal en Albuquerque, sumándose a un grupo de agentes del orden y funcionarios estatales y locales que exigían respuestas. “Es repugnante y despreciable”.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la DEA han respondido a solicitudes de comentarios.

Las declaraciones de Lujan Grisham se produjeron una semana después de que The Associated Press informara que agentes de la DEA monitorearon repetidamente —pero no incautaron— cargamentos de fentanilo como parte de un esfuerzo por construir casos penales más grandes entre 2023 y 2025.

Agentes actuales y anteriores de la DEA, entre ellos, el denunciante David Howell, dijeron a la AP que la estrategia equivalía a hacer una apuesta con la seguridad pública y que podría haber violado normas del Departamento de Justicia de Estados Unidos destinadas a proteger a la población.

Inicialmente, la DEA negó las acusaciones de Howell en un comunicado enviado a la AP. Pero más tarde, la agencia pidió al organismo de supervisión independiente del Departamento de Justicia que realizara su propia investigación.

El fentanilo no fue incautado en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos y mientras la DEA encabezaba una campaña de concientización pública —“One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”)— donde enfatizaba que incluso unos pocos miligramos de la sustancia pueden ser letales.

Nuevo México respondió con rapidez a las revelaciones. La semana pasada, el fiscal general del estado anunció una investigación penal para determinar si algún funcionario federal violó la ley estatal al exponer deliberadamente a residentes de Nuevo México al opioide sintético.

“Vamos a proteger al resto de Estados Unidos de este tipo de esfuerzo sucio de ‘necesito un gran caso’, sin importar las consecuencias”, manifestó Lujan Grisham. “Estamos furiosos porque es inmoral”.

El alcalde de Albuquerque, Tim Keller, señaló que el fentanilo representa el “desafío número 1” de su ciudad, ya que impulsa el crimen y que más personas vivan en la calle, además de tensionar los recursos de atención médica.

“Usarnos en algún tipo de experimento desinformado e indisciplinado que literalmente está matando a nuestra gente —eso es lo que es”, expresó. “Esto debería indignar a todos y cada uno de los habitantes de Nuevo México”.

La semana pasada, el presidente Donald Trump compartió un enlace en su página de Truth Social a un artículo que atribuía el escándalo al “Departamento de Justicia dirigido por Biden”. En una declaración a la AP la semana pasada, el Departamento de Justicia dijo de manera similar que “la presunta conducta ocurrió bajo las desastrosas políticas de fronteras abiertas del gobierno de Biden”.

Howell se presentó por primera vez durante el gobierno de Biden en 2023 —y fue marginado por hacerlo—, pero siguió alertando sobre cargamentos de fentanilo no incautados en fechas tan recientes como el año pasado, y el mayor que documentó ocurrió dos meses después del inicio del segundo mandato de Trump: un cargamento de 1,8 millones de pastillas del que la DEA se enteró pero que no interceptó en marzo de 2025.

Lujan Grisham ha criticado a ambos gobiernos por no hacer lo suficiente para frenar la ola de fentanilo en Nuevo México, y mencionó la muerte el año pasado de una niña de 15 meses que, según se informó, tragó parte de las drogas de su madre en Española, un pueblo devastado por la pobreza persistente y la adicción.

No se sabe si alguna sobredosis mortal en el estado puede atribuirse directamente a la estrategia de la DEA. Mientras las muertes por sobredosis a nivel nacional cayeron 14% el año pasado, datos del gobierno muestran que Nuevo México registró un aumento de 21%.

“Alguien debe pagar por el daño al estado, por los riesgos para la seguridad pública que serán compartidos por todos aquí durante una década o más, y pagar para tratar de corregir los errores y recomponer la vida de las personas”, afirmó.

Lujan Grisham, quien dejará el cargo al final del año tras dos mandatos como gobernadora, dijo que la peor parte de ser una líder electa es tener que enfrentar a las víctimas de lo que calificó como una devastación y una pérdida “sin sentido”.

“No hay palabras que puedan quitar ese dolor”, expresó, y añadió que sus experiencias no pueden ser desestimadas por la política de siempre. “Todo lo que podamos hacer para evitar la próxima pérdida para la próxima familia, es el trabajo que todos hacemos colectivamente”.