Invade preferencia y provoca fuerte choque en la colonia Guerrero

El accidente dejó un lesionado, daños en dos vehículos y afectaciones a una cerca y un muro

Tras el impacto inicial, el Nissan salió proyectado y terminó estrellándose contra una cerca de malla ciclónica y una pared de concreto, lo que incrementó los daños materiales registrados en el lugar. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras el impacto inicial, el Nissan salió proyectado y terminó estrellándose contra una cerca de malla ciclónica y una pared de concreto, lo que incrementó los daños materiales registrados en el lugar. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales en dos vehículos, así como afectaciones a una cerca de malla ciclónica y una pared de concreto, fue el saldo de un accidente vial registrado en el crucero de la avenida Leandro Valle y la calle 5 de Febrero, en la colonia Guerrero.

De acuerdo con el parte oficial de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el percance ocurrió cuando un automóvil Nissan Sentra gris, modelo 2019, sin placas de circulación, circulaba de oriente a poniente sobre la calle 5 de Febrero.

El vehículo era conducido por José Emiliano R. S., de 18 años, con domicilio en la colonia Benito Juárez. Según el dictamen pericial, al incorporarse a la avenida Leandro Valle invadió la vía de preferencia y colisionó con una camioneta Honda CR-V negra, modelo 2024, con placas del estado de Tamaulipas.

La camioneta era conducida por José Emmanuel D. R., de 43 años, con domicilio en el fraccionamiento Lagos y propiedad de Yolanda C. B. Al momento del accidente transitaba de norte a sur sobre la avenida Leandro Valle con preferencia de paso.

Tras el impacto inicial, el Nissan salió proyectado y terminó estrellándose contra una cerca de malla ciclónica y una pared de concreto, lo que incrementó los daños materiales registrados en el lugar.

Técnicos en Urgencias Médicas brindaron atención al conductor de la Honda, quien resultó lesionado durante el percance, mientras que el conductor del Nissan fue valorado y no presentó lesiones.

El peritaje de Tránsito Municipal concluyó que la causa del accidente fue la invasión de la vía de preferencia y la falta de precaución del conductor del Nissan, a quien se le atribuyó la responsabilidad del hecho y se le aplicó la infracción correspondiente por conducción negligente.