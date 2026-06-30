Enfrentará Mundial intensa ola de calor en fase de eliminación

El checo Lukas Cerv se refresca durante la sesión de entrenamiento del equipo durante el Mundial, el sábado 6 de junio de 2026, en Mansfield, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)

El checo Lukas Cerv se refresca durante la sesión de entrenamiento del equipo durante el Mundial, el sábado 6 de junio de 2026, en Mansfield, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)

LOS ÁNGELES.- La temperatura va en aumento ahora que el Mundial llegó a su fase de partidos de eliminación directa. Así lo indican los pronósticos.

Una peligrosa cúpula de calor se extenderá esta semana por el centro y el este de Estados Unidos que disparará las temperaturas de índice de calor —que combinan la temperatura del aire con la humedad— por encima de los 36 grados Celsius (100 Fahrenheit) en algunas zonas. Los termómetros estarán por encima del promedio en algunas de las ciudades anfitrionas como Boston, Filadelfia y Kansas City, todas con estadios al aire libre.

“Esta semana va a ser muy, muy calurosa”, dijo Geoff Cornish, meteorólogo de video de la empresa de pronóstico AccuWeather, afirmó. “Va a ser una ola de calor significativa, de las que no vemos todos los años”.

Las preocupaciones por el calor extremo durante los partidos que se disputan en Estados Unidos, Canadá y México han ido en aumento durante meses. El deterioro del cambio climático, provocado por la combustión de petróleo, gas y carbón, ha elevado las temperaturas a niveles peligrosos en todo el mundo. Más personas mueren cada año en Estados Unidos a causa del calor que por cualquier otro fenómenos meteorológicos, incluidos huracanes, inundaciones y tornados, según Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés)

A continuación, un vistazo de qué tanto podrían subir las temperaturas, los preparativos de ciudades y de la FIFA ante la amenaza y cómo mantenerse fresco.

¿Qué tanto calor hará esta semana?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de calor extremo para Filadelfia y sus alrededores a partir del miércoles y hasta la noche del sábado, con sensaciones de calor peligrosamente elevadas de hasta 43,3 C (110 Fahrenheit) durante el día. Como resultado, el Fan Fest de la FIFA en Filadelfia cambiará esta semana de horarios y cerrará una vez que concluya el partido del sábado a la 1 de la tarde.

“Será sofocante y peligroso para cualquiera que pase mucho tiempo al aire libre sin estar preparado para el calor”, advirtió Cornish.

También permanece en vigor una alerta por calor extremo para Kansas City y otras zonas del centro-oeste de Missouri hasta el viernes por la noche, con sensaciones térmicas de hasta 43 Celsius (110 Fahrenheit).

El área de la ciudad de Nueva York podría registrar temperaturas máximas de hasta 42,8 Celsius (109 Fahrenheit) y poco respiro durante la noche. Un aviso de calor extremo estará vigente desde el miércoles por la tarde hasta el sábado por la noche.

“Este nivel de calor puede ser mortal para quienes no cuentan con refrigeración e hidratación adecuadas”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional, añadiendo que también podría afectar el transporte y los sistemas eléctricos y de agua.

El índice de calor en Boston y gran parte del sur de Nueva Inglaterra podría dispararse hasta los 43,9 C (111 Fahrenheit) a partir del miércoles por la mañana.

¿Cómo afecta a jugadores y aficionados?

Los jugadores cuentan con personal médico, pausas de hidratación de tres minutos en cada mitad –sin importar la temperatura– y otras medidas de protección frente al calor. Pero incluso los deportistas de alto rendimiento son vulnerables a lo que se conoce como enfermedad por calor asociada al esfuerzo.

La enfermedad se presenta cuando la temperatura del cuerpo se eleva demasiado y va acompañada de una tensión considerable por esfuerzo físico intenso en un día de altas temperaturas. Los síntomas incluyen fatiga extrema, disminución del rendimiento, dolor de cabeza, irritabilidad, náuseas, mareos, calambres y deshidratación. El golpe de calor requiere de atención médica inmediata y es la tercera causa principal de muerte entre los deportistas.

El calor también reduce la intensidad del juego. Los jugadores se adaptan, por ejemplo, a sus sprints, la distancia que recorren o los riesgos que asumen. En una encuesta realizada por World Athletics en 2023, el 75% de los deportistas entrevistados señaló que los impactos del cambio climático afectan negativamente su salud y su rendimiento deportivo.

Para los espectadores, voluntarios y trabajadores, el mayor riesgo podría ser fuera del estadio, en festivales para aficionados, rutas de transporte, estacionamientos y celebraciones al aire libre, donde es más probable que tengan una exposición prolongada al calor. Muchos aficionados al fútbol también toman alcohol mientras disfrutan el partido. Y hacerlo bajo temperaturas elevadas significa un mayor riesgo.

Algunas ciudades y estadios han aumentado el acceso a sombras, áreas de enfriamiento y agua para espectadores y trabajadores, añadiendo que emitirán avisos de calor al público. También habrá personal médico adisponible en los Festivales de Aficionados de la FIFA y alrededor de los estadios durante los partidos para atender cualquier enfermedad relacionada con el calor.

Recomendaciones

Beber muchos líquidos, mantenerse a la sombra o en espacios refrigerados ayuda a protegerse del calor. Si tiene que estar al aire libre, use ropa ligera y holgada y limite cualquier esfuerzo físico durante las horas más calurosas del día. Use ventiladores o toallas para refrescarse y tome bebidas heladas.

Maggie Aldousany, profesora clínica asociada del Departamento de Kinesiología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Miami, recomendó limitar el consumo de alcohol e hidratarse antes de que la temperatura alcance su punto máximo.

“Es muy importante darse cuenta de que no basta con esperar a tener sed”, sostuvo, y agregó: “Si vas a ir a uno de los partidos o vas a salir a celebrar en tu ciudad o hacer una parrillada, asegúrate de tomar en cuenta la hidratación incluso en los dos días previos y no esperar hasta la mañana del evento o hasta el evento en sí”.

Los espectadores pueden saber saber si se están hidratando adecuadamente observando el color de su orina: un amarillo claro es una buena señal.

Personas que toman ciertos medicamentos, adultos mayores y personas que no están acostumbradas a estas temperaturas corren un mayor riesgo.

“Si alguien se da cuenta de que tiene calor, pero no está sudando, o si empieza a sentirse un poco mareado, son algunas señales de que realmente necesita un descanso, entrar a un lugar cerrado, buscar algo para refrescarse y tomar mucha agua”, explicó Cornish. “Y si realmente empiezan a experimentar síntomas, deben buscar atención médica de inmediato”.