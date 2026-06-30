Encabeza Keiko Fujimori conteo final del balotaje en Perú

La autoridad electoral proclamará oficialmente a la próxima presidenta el 3 de julio, tras un resultado muy cerrado

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, hace cola para votar durante las elecciones generales celebradas en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Bruno Elias)

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, hace cola para votar durante las elecciones generales celebradas en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Bruno Elias)

LIMA.- La conservadora Keiko Fujimori lideraba el lunes el balotaje presidencial de Perú superando al progresista Roberto Sánchez tras el conteo del 100% de los votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

La oficina organizadora de la segunda vuelta electoral del 7 de junio indicó que Fujimori, de 51 años y candidata de Fuerza Popular, suma 50,135%, al contabilizarse el 100% de las actas. Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanza 49,865%. La diferencia entre ambos es de más de 49.000 votos.

El Tribunal Electoral de Perú anunció la semana pasada que recién el viernes 3 de julio proclamará de forma oficial al ganador de la segunda vuelta, quien gobernará desde el 28 de julio por cinco años, según la ley.

Fujimori, primera dama e hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), participó por cuarta vez a un balotaje presidencial en Perú. En su campaña electoral afirmó que era la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia.

Desde la puerta de su casa y acompañada de sus dos hijas de 18 y 17 años, Fujimori indicó que iba a esperar la proclamación oficial del tribunal, pero que recibía el resultado “con gran responsabilidad sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”.

Indicó que Perú tiene dos grandes retos: recuperar el orden y tomar medidas preventivas de cara al fenómeno de El Niño “que ya llegó”.

El Niño es un calentamiento de las aguas del Pacífico cerca de la línea del ecuador que afecta los patrones climáticos en el mundo. Según los meteorólogos, podría igualar o superar al fenómeno de 1997 que causó daños debido a olas de calor, inundaciones, sequías, tornados e incendios forestales.

También añadió que “las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez” y otros líderes de otros partidos. “Lo importante es trabajar por el futuro de los peruanos”.

La semana pasada Fujimori había logrado una ventaja difícil de superar por Sánchez luego que las autoridades revisaron más de 3.000 actas electorales impugnadas por ambos partidos.

Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ha afirmado que en Perú se ha producido un fraude, pero no ha mostrado pruebas y se ha manifestado en las calles de Lima en tres ocasiones. El progresista ha indicado que no reconocerá el triunfo de Fujimori si no se anulan los votos de peruanos en el exterior que influyeron en el ajustado triunfo de la conservadora.

Sánchez no se ha pronunciado durante la jornada.

Pese a que no se ha proclamado oficialmente al vencedor, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, anunció en su cuenta de X que felicitó a Fujimori y que ella lo invitó a la ceremonia de toma de posesión en Lima en la que conversarán y que espera cooperar en temas de “seguridad, gobernanza democrática y desarrollo sostenible”.

Perú sufre una larga crisis política que vio pasar a ocho presidentes en casi una década de enfrentamientos entre el Parlamento y el Ejecutivo y protestas sociales que dejaron 50 manifestantes muertos entre 2022 y 2023.