Elimina Paraguay a Alemania y avanza a octavos del Mundial

La Albirroja resistió hasta los penales para sellar su regreso triunfal a la fase eliminatoria tras 16 años

Gustavo Gómez, de la selección de Paraguay, festeja la victoria sobre Alemania, por penales en los dieciseisavos de final de la Copa del Muindo, el lunes 29 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Charles Krupa)

Gustavo Gómez, de la selección de Paraguay, festeja la victoria sobre Alemania, por penales en los dieciseisavos de final de la Copa del Muindo, el lunes 29 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Charles Krupa)

FOXBOROUGH, Massachusetts.- José Canale convirtió el penal decisivo, Orlando Gill realizó dos atajadas clave y Paraguay derrotó el lunes a Alemania por 4-3 en la tanda desde los 11 pasos para acceder a los octavos de final del Mundial, el primero que disputa en 16 años.

La tanda de penales llegó tras un empate 1-1 al cabo de los 90 minutos del tiempo reglamentario y los 30 de prórroga en el estadio de Boston.

Luego que Gill tapó los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade en la tanda, Paraguay dispuso de dos oportunidades para liquidarlo. Pero Antonio Sanabia disparó desviado en la primera y luego el arquero alemán Manuel Neuer repelió el lanzamiento de Fabián Balbuena.

La tanda se extendió.

Jonathan Tah remató a las nubes para darle a los paraguayos otra oportunidad para sentenciar. Canale no perdonó al definir con un zurdazo alto.

Paraguay se puso en ventaja cuando Julio Enciso definió con un cabeza al final de la primera mitad. Kai Havertz igualó a los 52 minutos para Alemania.

El rival de turno de la Albirroja, que dirige el técnico argentino Gustavo Alfaro, saldrá del ganador del duelo del martes entre Francia y Suecia. El choque de octavos se disputará el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, en Filadelfia. Si ganan en ese encuentro, los paraguayos podrían volver a los suburbios de Boston para un cruce de cuartos de final el 9 de julio.

La marcha paraguaya en Norteamérica asombra a propios y extraños tras la humillante derrota 4-1 que sufrieron ante la coanfitriona Estados Unidos en su debut. Pero levantaron cabeza con una victoria 1-0 sobre Turquía jugando en inferioridad numérica durante todo el segundo tiempo y seguido empataron 0-0 con Australia para clasificarse como uno de los mejores terceros.

Alemania había ganado seis de siete definiciones de penales en los grandes torneos, incluyendo seis consecutivas desde que perdieron ante Checoslovaquía en la final de la Eurocopa de 1976. El balance en los mundiales había sido perfecto: triunfantes en cuatro de cuatro.

En el previo enfrentamiento de los equipos en un Mundial, Alemania venció 1-0 a Paraguay en la ronda de octavos de Corea-Japón 2002. Casi medio siglo después, Paraguay se tomó revancha.

El del lunes fue el primer partido de eliminación directa de Alemania desde la final de 2014 en Brasil, cuando los alemanes derrotaron a Argentina 1-0 para conquistar su cuarto título mundial.

Fue el segundo tropiezo consecutivo ante un rival de Sudamérica en este Mundial. Venían de perder contra Ecuador en el cierre de la fase de grupos.