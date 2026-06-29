Se consolida Nuevo Laredo como referente estatal en desarrollo sostenible

La presidenta municipal, reiteró que la experiencia adquirida por Nuevo Laredo busca contribuir al fortalecimiento del desarrollo regional y al intercambio de buenas prácticas entre los municipios del estado. [Agencias]

La presidenta municipal, reiteró que la experiencia adquirida por Nuevo Laredo busca contribuir al fortalecimiento del desarrollo regional y al intercambio de buenas prácticas entre los municipios del estado. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, consolidó el liderazgo de la ciudad como referente en políticas públicas para el desarrollo sostenible durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y por Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.

Ante representantes de organismos internacionales, autoridades de los tres órdenes de gobierno, academia, iniciativa privada y sociedad civil, la alcaldesa compartió la experiencia de Nuevo Laredo como un modelo de gobierno que ha logrado traducir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en resultados tangibles para las familias, posicionando al municipio como un referente para la construcción de una agenda de desarrollo con visión de futuro en Tamaulipas.

Durante su participación, destacó que Nuevo Laredo fue el primer municipio tamaulipeco en presentar un Informe Local Voluntario ante las Naciones Unidas, experiencia que permitió proyectar internacionalmente las acciones emprendidas en materia de agua, infraestructura hídrica, igualdad, salud preventiva, competitividad y finanzas responsables.

“Presentar nuestro Informe Local Voluntario ante Naciones Unidas, en Nueva York, nos permitió demostrar que desde los municipios también se pueden construir soluciones con visión global y resultados concretos; para Nuevo Laredo, la Agenda 2030 no es un documento; es una forma de ordenar prioridades, medir avances y tomar mejores decisiones”, señaló la alcaldesa.

La presidenta municipal, reiteró que la experiencia adquirida por Nuevo Laredo busca contribuir al fortalecimiento del desarrollo regional y al intercambio de buenas prácticas entre los municipios del estado.

“Lo que hemos aprendido en Nuevo Laredo queremos ponerlo al servicio de una visión más amplia para Tamaulipas, porque cada municipio tiene una vocación distinta, pero todos compartimos la misma responsabilidad: que el desarrollo se note en la vida diaria de la gente. El futuro sostenible de Tamaulipas se construye municipio por municipio, con evidencia, cooperación y resultados”, afirmó.

Como parte de su exposición, Carmen Lilia Canturosas presentó los avances alcanzados en el saneamiento del Río Bravo, un proyecto que beneficia a otros municipios de la gran frontera como Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Aleman, Camargo, Reynosa y Matamoros.

Además de la modernización de la infraestructura sanitaria, la implementación de la Línea Morada para el reúso de agua tratada, así como las políticas públicas orientadas a fortalecer la igualdad sustantiva, la salud preventiva y el manejo responsable de las finanzas públicas.

Subrayó que estos resultados han sido posibles gracias a una administración con visión de largo plazo, disciplina financiera y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido desarrollar proyectos estratégicos sin comprometer la estabilidad económica del municipio y fortalecer la competitividad de Nuevo Laredo.

La presidenta municipal reiteró que el desarrollo sostenible también implica construir gobiernos responsables, capaces de generar bienestar duradero para la población mediante la planeación, la evaluación de resultados y el uso eficiente de los recursos públicos.

La participación de Nuevo Laredo en este encuentro estatal reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con los principios del humanismo mexicano y con la visión de transformación que impulsan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Américo Villarreal Anaya, contribuyendo desde el ámbito local a la consolidación de un Tamaulipas más competitivo, sostenible y con mayor bienestar para todas y todos.

En el evento, estuvieron Ismael Ortíz Fernández Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; Stefan Agne Ministro Consejero, Jefe de

Cooperación de la Embajada de la Unión Europea; Nahuel Oddone, Jefe de la Unidad de Comercio Internacional y Desarrollo Productivo de CEPAL en México; Germán Ruíz Méndez Director General de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible en SEMARNAT y Candi Ashanti Domínguez Estratega de Implementación del Proyecto Olinia.