Impulsa Municipio la reforestación

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de su compromiso con la protección del medio ambiente y la construcción de una ciudad más sustentable, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, continúa fortaleciendo las acciones de reforestación urbana con la plantación de árboles nativos y plantas polinizadoras en distintos sectores de la ciudad.

A la fecha, la administración municipal ha logrado plantar más de 4 mil 600 árboles, contribuyendo a mejorar la calidad del aire, generar más áreas verdes, reducir el impacto de las altas temperaturas y favorecer el equilibrio de los ecosistemas urbanos.

La titular de Gestión Ambiental, Tania Blanco, destacó que estas acciones forman parte de la visión ambiental impulsada por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, para hacer de Nuevo Laredo una ciudad más verde y resiliente.

“Cuando hay vegetación, cuando hay árboles, esto llama a la lluvia. Como parte de la visión y de la instrucción de nuestra presidenta municipal, estamos fortaleciendo la reforestación con plantas polinizadoras y árboles nativos de la ciudad”, expresó la funcionaria.

La estrategia de reforestación prioriza especies adaptadas a las condiciones climáticas de la región, lo que favorece su desarrollo y garantiza mayores beneficios ambientales, además de impulsar la conservación de la biodiversidad mediante la incorporación de plantas que benefician a insectos polinizadores.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía para sumarse a estas acciones mediante el cuidado de los árboles plantados y la participación en las jornadas de reforestación que se realizan de manera permanente, convencido de que la participación ciudadana es fundamental para construir un entorno más saludable para las presentes y futuras generaciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable y la protección del patrimonio natural de Nuevo Laredo, promoviendo una cultura ambiental basada en la corresponsabilidad y el cuidado de los espacios verdes.