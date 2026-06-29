Disfrutan familias de Nuevo Laredo de DinoFrontera

DinoFrontera permanecerá abierta durante todo el periodo vacacional de verano con entrada gratuita para el público en general. [Agencias]

DinoFrontera permanecerá abierta durante todo el periodo vacacional de verano con entrada gratuita para el público en general. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La exposición interactiva DinoFrontera ya se ha convertido en una de las principales atracciones culturales y educativas de la temporada para niñas, niños y familias de Nuevo Laredo, quienes han destacado la experiencia como una oportunidad para aprender, convivir y despertar el interés por la ciencia.

Instalada en el Centro Cultural Nuevo Laredo y organizada por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Arte y Cultura en coordinación con el Museo del Desierto, la muestra ofrece un recorrido por el mundo de los dinosaurios mediante animatrónicos de última generación, módulos interactivos y actividades diseñadas para fomentar el aprendizaje.

La exposición ha recibido la visita de familias y grupos escolares, entre ellos alumnas y alumnos del Jardín de Niños Nueva Era, quienes participaron en el recorrido y en las actividades educativas preparadas para acercarlos al conocimiento científico de una manera divertida e interactiva.

Lidia Cruz acudió junto a su hijo como parte de una visita organizada por el Jardín de Niños Nueva Era y destacó el contenido educativo de la exposición.

“Está muy divertida y tiene mucha información sobre los dinosaurios. Te dice cuánto miden, qué comían, dónde vivían y todo eso. A los niños les encanta ver cómo se mueven los dinosaurios, entonces creo que está muy completa”, comentó.

La madre de familia explicó que conocieron la exposición gracias a la invitación realizada por el plantel educativo.

“Nos enteramos por medio del kínder y decidimos venir. Mi hijo está muy contento con la experiencia y definitivamente volveríamos a visitarla ahora con toda la familia”, señaló.

Su hijo Martín quedó impresionado por uno de los ejemplares más grandes de la muestra. “El que más me gustó fue el espinosaurio porque está muy grande y tiene los dientes enormes. Me gustaría verlo en la vida real”, expresó emocionado.

Por su parte, Magda Salazar explicó que decidió asistir junto a sus hijos después de enterarse de la exposición a través de redes sociales.

“A los tres les gustan mucho los dinosaurios y aparte es muy innovador que traigan este tipo de exposiciones a Nuevo Laredo. Está muy interactiva y eso es lo bueno, porque llama mucho la atención de los niños”, señaló.

Además, reconoció la importancia de acercar este tipo de actividades culturales y educativas a la comunidad.

“Muchas gracias por traer cosas como estas a la ciudad. Son actividades muy bonitas que ayudan a que los niños aprendan, se diviertan y aprovechen mejor su tiempo durante las vacaciones”, agregó.

Otro de los visitantes fue Axel Salazar, quien señaló que la exposición superó sus expectativas gracias al realismo de los dinosaurios.

“Me gustan cómo se mueven los dinosaurios y mi favorito es el Carnotaurus. También me gustó mucho hacer las actividades y aprender sobre los fósiles”, compartió.

Entre los visitantes también estuvo Mateo Gómez, quien aseguró que los dinosaurios le causaron una mezcla de emoción y sorpresa.

“Sí me gustaron los dinosaurios, aunque me dieron un poquito de miedo porque se les abría la boca. También me gustó la actividad donde buscamos fósiles porque así podemos aprender más sobre los dinosaurios”, comentó.

DinoFrontera permanecerá abierta durante todo el periodo vacacional de verano con entrada gratuita para el público en general, ofreciendo una alternativa de entretenimiento y aprendizaje para las familias neolaredenses.

A través de este tipo de actividades, el Gobierno Municipal continúa impulsando espacios que fortalecen la cultura, la educación y la divulgación científica, acercando experiencias innovadoras que despiertan la imaginación, fomentan el aprendizaje y fortalecen la convivencia familiar entre las nuevas generaciones de neolaredenses.