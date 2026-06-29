Mantiene DIF Nuevo Laredo registro para acceder a carritos de movilidad

La recepción de solicitudes se realiza en las oficinas del Sistema DIF

Las personas interesadas o familiares de quienes requieran este apoyo pueden acudir a las instalaciones del DIF Central para recibir información. [Agencias]

Las personas interesadas o familiares de quienes requieran este apoyo pueden acudir a las instalaciones del DIF Central para recibir información. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo mantiene abierta la convocatoria para el registro de aspirantes al programa de Carritos de Movilidad Todo Terreno, mediante la realización de un estudio socioeconómico.

Este programa busca brindar mayor independencia y facilitar el desplazamiento de las personas beneficiarias en espacios exteriores, contribuyendo a su inclusión y fortaleciendo su autonomía en las actividades cotidianas.

Las personas interesadas o familiares de quienes requieran este apoyo pueden acudir a las instalaciones del DIF Central para recibir información, presentar la documentación correspondiente y realizar el estudio socioeconómico que permitirá evaluar cada solicitud.

Los requisitos para el registro son: copia legible de documentos personales, acta de nacimiento, CURP, identificación oficial (INE) y comprobante de domicilio reciente, ya sea recibo de agua o de luz con una antigüedad no mayor a tres meses.

La recepción de solicitudes se realiza en las oficinas del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz #2244, Fraccionamiento Ojo Caliente, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse al 867 712 1032.

Con este tipo de programas, el Sistema DIF Nuevo Laredo refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones que promuevan la inclusión, la movilidad y una mejor calidad de vida para quienes más lo necesitan.